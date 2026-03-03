סחבק של החיילים, נאמן לטראמפ ותומך ישראל: מי אתה פיט' הגסת?

מזכיר המלחמה האמריקני פיט' הגסת לא היה מוכר מחוץ לעולמם של צופי ערוץ "פוקס ניוז", אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר בו כי בשבילו היה בדיוק מה שחיפש: נאמנות אישית שעמדה במבחן פוליטי, עולם ערכי שמבוסס על עקרונות מאמא ואמריקה, אך קודם לכל - לוחם עם תוצאות מוכחות.

הגסת נכנס לתפקידו ברוח סערה, סגנונו של מזכיר המלחמה מהרגע הראשון הוא אחר - בא לעבוד, ישיר וחבר של החיילים, ואף רץ ואוכל איתם. עם זאת, עם בחירתו החלו לצוץ סיפורים על עברו הקשורים לבעיות אלכוהול, יחס לנשים ואף טענות לתקיפה מינית.

בישראל אוהבים את הגסת ואת תמיכתו, אך בקרב הציבור האמריקני הוא נהנה ממופע חוסר התקינות הפוליטית שלו ושל טראמפ. רק לאחרונה זעזע את צבא ארצות הברית כשלפתע משום מקום הודיע להם: אין אצלנו שמנים יותר.

