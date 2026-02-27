הטריק של האיראנים: מפגינים הרוגים נרשמו כחברים ב"בסיג'"

הרשויות באיראן ניסו לטשטש את נסיבות מותם של מאות מפגינים בינואר האחרון. ב-CNN דווח היום (שישי) כי המשטר התעלל בבני משפחות ההרוגים גם לאחר מות יקיריהם.

משפחות רבות מספרות כי הופעל עליהן לחץ לציין שהקרובים להם היו חברים במיליציית "בסיג'" הנתמכת על ידי המדינה, או לחלופין לטעון שהם נהרגו בידי קבוצות טרור או סוכנים זרים. חלקן אף דווחו כי נדרשו להצהיר שמדובר במות עקב תאונות או מנת יתר של סמים.

העדויות כוללות הודעות טקסט והודעות קוליות, המראות שימוש נרחב בכפייה כלפי משפחות, כולל איום בסכומי כסף גדולים. אביו של נער בן 13 שנהרג התבקש לרשום את בנו כחבר ב"בסיג'", או שיידרש לשלם קנס של 4,000 דולר. רק לצורך השוואה, שכר המינימום באיראן עומד על כ-110 דולר לחודש בלבד.

מקרים טראגיים נוספים מצביעים על "יריית וידוא הריגה" בבתי חולים, כפי שדיווח אב אחר, שבנו בן ה-17 נורה בגבו בעודו מחובר למסכת חמצן.