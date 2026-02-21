"מוות לחמינאי!": חודשו המחאות באיראן, אלפים מפגינים באוניברסיטאות

המחאות באיראן מתחדשות: אלפי מפגינים מוחים היום (שבת) באוניברסיטאות בטהרן ובשאר המדינה, כחלק מציון 40 יום לטבח בגל המחאות בינואר. סטודנטים באחת האוניברסיטאות קראו "חופש" ו"מוות לחמינאי" לעבר חברי בסיג' שהתעמתו איתם. אירועי תמיכה באיראנים היו גם ברחבי העולם, כמו בלונדון, מינכן, קופנהגן וברלין.

נשיא האוניברסיטה בה התקיימו העימותים עם כוחות הבסיג', אמר: "המתנגדים רוצים שהאוניברסיטה תעבור לפעילות מקוונת לאחר שסטודנטים קיימו הפגנות נגד הממשלה בקמפוס, שם פרצו גם עימותים וכמה סטודנטים נפצעו. האויב רוצה שהאוניברסיטה תהפוך וירטואלית, אבל אנחנו לא נאפשר זאת".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הגיב: "המדינה לא תיכנע ללחץ מצד מעצמות העולם. כרתנו ברית בממשלה שגם אם כל מעצמות העולם יעמדו נגדנו בצורה לא הוגנת כדי לגרום לנו להשתחוות, לא ניכנע. לא נכנעתם לקשיים, וגם אנחנו, למרות כל הבעיות שיצרו והפצעים שנגרמו לחברה שלנו, לא ניכנע לבעיות ולכפייה".

אתמול הנשיא טראמפ הודה כי הוא שוקל לבצע תקיפות מוגבלות באיראן כדי ללחוץ את טהרן להתפשר במשא ומתן. ובזמן שהצבא האמריקני כבר ערוך לתקוף, טראמפ חושף אמש לראשונה את מניין ההרוגים חסר התקדים בגל המחאות באיראן - 32,000.

לפי הדיווחים, הנשיא טראמפ טרם הכריע האם לתקוף באיראן, מתי לעשות זאת ובאילו מטרות להתמקד, כשההבנה היא שהפערים במשא ומתן בלתי ניתנים לגישור, לפחות בעת הנוכחית. ובינתיים בטהראן טוענים - לא ביקשו מאיתנו אפס העשרה.

בארצות הברית מוציאים עוד ועוד כוחות מהאזור, כשתמונות לוויין מראות כי בסיס אל עודייד בקטאר מתרוקן ממטוסי תדלוק וכלים לא נחוצים, לצד הגעתה הצפויה בימים הקרובים של נושאת המטוסים פורד, שכבר נמצאת בים התיכון.

האמריקנים כבר מחזיקים בכוח אש משמעותי במזרח התיכון, כשרק בירדן נמצאים יותר מ-60 מטוסי קרב אמריקנים שצפויים להיכנס לפעילות במקרה שהנשיא טראמפ יורה על תקיפה.