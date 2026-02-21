איראן וארצות הברית מתקרבות במהירות לעימות צבאי, בעוד האפשרות לפתרון דיפלומטי סביב תוכנית הגרעין של טהראן דועכת, כך אמרו הלילה (בין שישי לשבת) גורמים רשמיים משני הצדדים ודיפלומטים ברחבי המפרץ ואירופה ל"רויטרס".

ישראל ושכנותיה של איראן במפרץ סבורות כעת כי "עימות סביר יותר מאשר הסדר", כך לפי מקורות אלו, בשעה שארצות הברית מתגברת את פריסת הכוחות הצבאיים שלה באזור לאחד הממדים הגדולים ביותר מאז הפלישה לעיראק ב-2003.

שני גורמים ישראלים אמרו לסוכנות הידיעות כי להערכתם הפערים בין וושינגטון לטהרן אינם ניתנים לגישור, וכי הסיכויים להסלמה צבאית בטווח הקרוב גבוהים.

חלק מהגורמים באזור טוענים כי טהרן טועה בכך שהיא מתבצרת בעמדתה וממתינה לוויתורים, בשעה שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, "נמצא במלכוד" על ידי תגבור הכוחות הצבאיים שלו - ללא יכולת לצמצם אותם מבלי לאבד מכבודו, אלא אם תתקבל התחייבות נחרצת מצד איראן לזנוח את שאיפותיה לנשק גרעיני.

"שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם," אמר אלן אייר, דיפלומט אמריקני לשעבר ומומחה לענייני איראן, והוסיף כי דבר משמעותי לא יוכל לצמוח "אלא אם ארה"ב ואיראן ייסוגו מהקווים האדומים שלהן - מה שאני לא מאמין שיקרה".

"מה שטראמפ לא יכול לעשות זה לרכז את כל הכוח הצבאי הזה, ואז לחזור עם עסקה 'ככה-ככה' ולהסיג את הכוחות. אני חושב שהוא מרגיש שהוא יאבד מכבודו", אמר. "אם הוא יתקוף, זה הולך להפוך למכוער מהר מאוד".

השיחות הגיעו למבוי סתום

שני סבבים של שיחות בין איראן לארה"ב נתקעו בסוגיות הליבה, מהעשרת אורניום ועד לטילים והסרת סנקציות.

עוד נכתב בדיווח כי מתווכים עומאנים מסרו לשר החוץ האיראני מעטפה מהצד האמריקני שהכילה הצעות הקשורות לטילים. עראקצ'י סירב אפילו לפתוח אותה והחזיר אותה, כך מסר מקור המעורה בשיחות.

לאחר השיחות בז'נבה ביום שלישי, אמר עראקצ'י כי הצדדים הסכימו על "עקרונות מנחים", אך הבית הלבן מסר כי עדיין קיימים פערים. איראן צפויה להגיש הצעה בכתב בימים הקרובים, כך אמר פקיד אמריקני, ועראקצ'י אמר ביום שישי כי הוא מצפה שתהיה טיוטת הצעה נגדית מוכנה בתוך ימים.

עם זאת - טראמפ, ששלח נושאות מטוסים, ספינות מלחמה ומטוסי קרב למזרח התיכון - הזהיר את איראן ביום חמישי האחרון כי עליה להגיע לעסקה בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, אחרת "דברים רעים באמת" יקרו.

גורמים רשמיים בארה"ב אומרים כי טראמפ טרם גיבש החלטה סופית לגבי תקיפה, אם כי אתמול הוא אמר כי הוא עשוי להורות על תקיפה מוגבלת כדי לנסות ולאלץ את איראן להגיע לעסקה. "אני מניח שאני יכול לומר שאני שוקל זאת", אמר.