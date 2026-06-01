למרות ההסלמה בצפון: השיחות עם לבנון יימשכו כמתוכנן

למרות ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון והמשך הירי מצד חיזבאללה, בישראל הודיעו הערב (שני) כי הם מתכננים להמשיך במסלול המדיני מול לבנון, וזאת במקביל להודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. נכון לעכשיו, השיחות המתוכננות למחר עם הצד הלבנוני צפויות להתקיים כסדרן.

בישראל מציינים כי לא הושגה עד כה התקדמות ממשית במסלול הצבאי, וזאת למרות הרחבת חופש הפעולה של צה"ל והמסרים התקיפים שהועברו ביממה האחרונה בעקבות הירי לעבר יישובים ואזרחים ישראלים.

במקביל, בירושלים מדגישים כי אם חיזבאללה ימשיך בירי, צה"ל ימשיך לפעול נגד מטרות טרור גם בביירות. גורמים ישראלים אומרים כי האמריקנים עודכנו בכוונות ישראל וכי וושינגטון מבינה את הצורך של ישראל להגן על עצמה מול האיומים הנשקפים מלבנון.

לצד זאת, בישראל מבקשים להבהיר כי המאבק אינו מול מדינת לבנון או אזרחיה, אלא מול חיזבאללה: "אנחנו לא במלחמה עם העם הלבנוני אלא עם חיזבאללה, שלקח את לבנון בת ערובה".