יורש העצר והשליט בפועל של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, דוחק בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להמשיך במערכה הצבאית נגד איראן - כך דווח היום (שלישי) ב"ניו יורק טיימס" מפי גורמים המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, בן סלמאן טוען כי המערכה הצבאית של ארצות הברית וישראל מהווה "הזדמנות היסטורית" לעיצובו מחדש של המזרח התיכון.

בסדרה של שיחות שנערכו במהלך השבוע האחרון, העביר הנסיך הסעודי לטראמפ את המסר שלפיו עליו לחתור להשמדת ממשלת הקו הנוקשה באיראן. לפי המקורות המכירים את תוכן השיחות, בן סלמאן טען כי איראן מהווה איום ארוך טווח על מדינות המפרץ, וכי ניתן לסלק את האיום הזה רק באמצעות הפלת הממשלה בטהרן.

עם זאת, לצד הקו הנחרץ של יורש העצר, גורמים בכירים הן בממשל הסעודי והן בממשל האמריקני מביעים חשש מהשלכות המהלך. לפי אותם גורמים, קיים חשש כי אם הסכסוך ייגרר, איראן עלולה להוציא לפועל תקיפות קשות נגד מתקני נפט סעודיים, וכי ארצות הברית עלולה למצוא את עצמה תקועה ב"מלחמה ללא קץ".

נציין כי אתמול, הנשיא טראמפ אמר בהצהרה ששיחות "טובות מאוד" מתנהלות ביומיים האחרונים עם איראן. בפורום בנושא אכיפת חוק, אמר נשיא ארה"ב: "בהתבסס על שיחות עם איראן ביומיים האחרונים, הנחיתי את מחלקת המלחמה להשהות את התכנון לתקוף את תחנות הכוח באיראן. היו לנו שיחות טובות מאוד. עם איראן אנחנו מדברים הרבה זמן. נראה שהפעם הם רציניים".

בהמשך לכך, שרי החוץ ממצרים, טורקיה, ערב הסעודית ופקיסטן התכנסו בשבוע שעבר בריאד לשיחות שמטרתן למצוא דרך דיפלומטית לסיים את המלחמה באיראן. גורמי מודיעין מצריים הצליחו לפתוח ערוץ עם משמרות המהפכה האסלאמיים של איראן - למעשה הישות הביטחונית והפוליטית החזקה ביותר במדינה - והגישו הצעה להפסקת הלחימה לחמישה ימים כדי לבנות אמון לקראת הפסקת אש, אמרו כמה מהגורמים.