שרי החוץ ממצרים, טורקיה, ערב הסעודית ופקיסטן התכנסו לפני עלות השחר ביום חמישי בריאד לשיחות שמטרתן למצוא דרך דיפלומטית לסיים את המלחמה באיראן, כך דווח היום (שלישי) בוול סטריט ג'ורנל.

גורמי מודיעין מצריים הצליחו לפתוח ערוץ עם משמרות המהפכה האסלאמיים של איראן - למעשה הישות הביטחונית והפוליטית החזקה ביותר במדינה - והגישו הצעה להפסקת הלחימה לחמישה ימים כדי לבנות אמון לקראת הפסקת אש, אמרו כמה מהגורמים.

לאחר שהמצרים הצליחו ליצור קשר עם גורמים במשמרות המהפכה, דיונים אלה הניחו את היסודות לשינוי הקיצוני בגישת טראמפ. השינוי הגיע ביום שני בעקבות סדרה של דיונים סגורים באמצעות המתווכים מהמזרח התיכון, שלדברי גורמים אמריקנים נתנו לטראמפ תקווה שהסכם ליישוב הסכסוך אפשרי.

הדבר שיקף גם רצון גובר מצד טראמפ וכמה מיועציו לסיים את המלחמה, על פי מקורות המעורים בנושא, כאשר הנשיא מתמודד עם השלכות פוליטיות וכלכליות של הסכסוך.

אך מתווכים ערבים הביעו באופן פרטי ספקנות לגבי האפשרות שארה"ב ואיראן יוכלו להגיע במהירות להסכם, וציינו כי שני הצדדים נותרו רחוקים זה מזה.

כתנאי לכל עסקה לסיום המלחמה, איראן דורשת מארה"ב וישראל להתחייב שלא לבצע התקפות נוספות ופיצוי על הנזקים שנגרמו במהלך המלחמה, וארה"ב עדיין רוצה את מה שביקשה מאיראן לפני תחילת המלחמה: פירוק הפעילות הגרעינית של טהרן, השעיית תוכנית הטילים הבליסטיים שלה והפסקת תמיכתה בשולוחות הטרור.

גורמים אירופאים וערביים אמרו כי חילופי המסרים המשיכו להימסר, כאשר קטר, עומאן, צרפת ובריטניה תקשרו בערוצים האחוריים שלהן. בין ההצעות שעלו הייתה אירוח פגישה בין מנהיגים בכירים אמריקאים ואיראנים על ידי פקיסטן, אמרו הגורמים, והוסיפו כי ארה"ב הביע עניין במהירות.

גורם אמריקאי אמר כי ארה"ב עשויה להיות מיוצגת על ידי שליחים מיוחדים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, אם כי קיימת גם אפשרות שסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס יגיע אם עסקה תהיה קרובה. מקורות דיפלומטיים מסרו כי ארצות הברית ואיראן עשויות להיפגש למשא ומתן באסלאמבאד כבר השבוע, כדי לדון בסיום המלחמה שהחלה לפני כמעט חודש.