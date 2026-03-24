מוחמד בקר זו אל-קדר, שכיהן עד היום כמזכיר המועצה האיראנית להבטחת אינטרס המשטר, התמנה היום (שלישי) לראש המועצה לביטחון לאומי של איראן, כך דיווחה סוכנות "תסנים" בשם נשיאות איראן.

זהו המחליף של עלי לאריג'אני שחוסל בידי ישראל שבוע שעבר. לאריג'אני היה אחד המוחות המרכזיים והמשפיעים ביותר באליטה האיראנית מזה ארבעה עשורים, והוא חוסל לאחר שנים שבהן עמד בצומת הקריטי שבין ביטחון, פוליטיקה, תעמולה ומדיניות גרעינית. דמותו, שתפסה מקום של "מנהל משבר" במשטר האיראני, שימשה כצומת של כוח והשפעה - מחובר למערכת הביטחון, המערכת הדתית והפוליטית, וכמי שמנהל את המשא ומתן הגרעיני מול המערב.

הוא לא היה עוד דמות מפתח רגילה בהנהגה האיראנית. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, בהכשרתו דוקטור לפילוסופיה, שחוסל היה במידה רבה המנהיג בפועל של איראן בשבועות האחרונים, אך נחשב גם מתון באופן יחסי לשאר הבכירים במדינה.

בתוך כך, לבנון חזרה בה מהסמכתה לקבל את שגריר איראן המיועד, מוחמד רזא שיבאני, והורתה לו לעזוב את המדינה עד יום ראשון, כך הודיע משרד החוץ וההגירה הלבנוני.

המשרד זימן את הממונה האיראני בלבנון, תופיק סמדי חושכו, ונפגש עמו. מזכ"ל הממשל, השגריר עבד אל-סאטר עיסא, הודיע ​​לו על החלטת ממשלת לבנון לבטל את הסמכתה של שגריר איראן המיועד, מוחמד רזא שיבאני, ולהכריז עליו כאישיות בלתי רצויה, ודרש את עזיבתו את לבנון לא יאוחר מיום ראשון.