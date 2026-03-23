בחריין מקדמת החלטה באו"ם נגד איראן - עם סמכות לפעולה ימית

בחריין הפיצה לחברות מועצת הביטחון של האו״ם טיוטה ראשונית להצעת החלטה חדשה נגד איראן, המתמקדת בחופש השיט במצרי הורמוז, כך לפי עותק של הטיוטה שהגיע לידי ל-i24NEWS. ההצעה כוללת גם הסמכה למדינות החברות לנקוט צעדים מעשיים בזירה הימית. הטיוטה כוללת גינוי מפורש להתקפות ולאיומים על כלי שיט מסחריים במצרי הורמוז, תוך הדגשת הפגיעה בסחר הבינלאומי, בביטחון האנרגיה ובכלכלה העולמית.

"אנחנו קובעים כי פעולותיה של איראן בסמוך ובסביבת מצרי הורמוז, לרבות איומיה החוזרים והתקפותיה על כלי שיט מסחריים, וכן פעולות הפוגעות בחופש השיט, מהוות איום על השלום והביטחון הבינלאומיים," נכתב בטיוטה. עוד נדרש כי הרפובליקה האסלאמית של איראן תחדל באופן מיידי מכל התקפה נגד כלי שיט מסחריים וכל ניסיון לשבש מעבר ימי חוקי או לפגוע בחופש השיט במצרי הורמוז ובסביבתם.

טיוטת ההחלטה דורשת מאיראן להפסיק באופן מיידי את כל התקיפות נגד כלי שיט מסחריים ואת כל המאמצים לשבש את חופש השיט במצרי הורמוז. עם זאת, בניגוד להצעתה הקודמת של בחריין—שעסקה בעיקר בגינוי התקיפות האיראניות נגד מדינות במזרח התיכון—הפעם מדובר בטקסט אופרטיבי מכוח פרק 7 של מגילת האו״ם, המעניק למדינות החברות סמכות לנקוט צעדים ממשיים בזירה הימית.

ההצעה מסמיכה מדינות חברות, הפועלות באופן עצמאי או במסגרת שותפויות ימיות רב-לאומיות, להשתמש בכל האמצעים הנדרשים בתוך ובסביבת מצרי הורמוז—לרבות בתוך המים הטריטוריאליים של מדינות החוף—כדי להבטיח מעבר חופשי ולסכל ניסיונות לחסום או לשבש את התנועה הימית.

בנוסף, נקבע כי כל פעולה שתינקט תחייב דיווח רבעוני למועצת הביטחון מצד המדינות המשתתפות. עוד מציינת ההצעה נכונות להטיל צעדים נוספים, כולל סנקציות ממוקדות, נגד גורמים שיפגעו בחופש השיט.

"מועצת הביטחון מסמיכה מדינות חברות, הפועלות ברמה הלאומית או במסגרת שותפויות ימיות רב-לאומיות וולונטריות, אשר ניתנה לגביהן הודעה מוקדמת למועצת הביטחון, להשתמש בכל האמצעים הנדרשים בתוך ובסביבת מצרי הורמוז, לרבות בתוך המים הטריטוריאליים של מדינות החוף הגובלות במצר, כדי להבטיח מעבר ימי, ולדכא, לנטרל ולהרתיע ניסיונות לסגור, לחסום או להפריע בכל דרך אחרת לשיט הבינלאומי במצרי הורמוז, עד אשר תחליט המועצה אחרת."

כאמור, מדובר בטיוטה ראשונית של הצעת ההחלטה שהופצה לחברי מועצת הביטחון וצפויה לעבור שינויים. עם זאת, כבר כעת ברור כי מדובר בהסלמה משמעותית מצד מדינות המפרץ כלפי איראן—ולא רק גינוי, אלא גם איום בפעולה אקטיבית.