הקרב הבא מול איראן: היערכות אמריקנית להשתלטות על מצר הורמוז

היערכות צבאית אמריקנית נרחבת במזרח התיכון, לצד איומים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפגוע בתשתיות האנרגיה של איראן, מצביעים על כך שהעימות מתקרב לשלב מכריע - מאבק על השליטה במצר הורמוז ובמתקני האנרגיה המרכזיים של טהרן.

לפי גורמי ביטחון אמריקנים וישראלים, ארה"ב כבר החלה להזרים כוחות משמעותיים לאזור, בהם כ-4,500 מלחים ומארינס, צוותי נחיתה, מסוקים, מטוסי F-35 ורכבים משוריינים. במקביל, הפנטגון האיץ פריסה של יחידה נוספת מסן דייגו.

גורם ישראלי ציין כי מדובר במהלך התקפי מובהק: "המארינס האלה לא באים לקישוט", ואמר כי התוכנית כוללת אפשרות ,לתפוס את האי ואת המצר", בהתייחס לאי ח'רג, מרכז ייצוא הנפט המרכזי של איראן. מהלך כזה עשוי לפגוע קשות בהכנסות הנפט של טהראן ולספק לארה"ב מנוף אסטרטגי משמעותי.

עם זאת, גורמים ביטחוניים מזהירים כי מדובר במבצע מורכב ומסוכן, שעלול להימשך שבועות ולחשוף את הכוחות האמריקניים לאיומים כמו מוקשים ימיים, רחפנים ותקיפות מהחוף. גם שמירה על נתיב שיט פתוח לאורך זמן צפויה לדרוש משאבים רבים, כאשר כל פגיעה עלולה לזעזע את שוקי האנרגיה העולמיים.

ברקע ההתפתחויות, מידע מודיעיני חדש מצביע על חוסר יציבות בהנהגה האיראנית: לפי גורמי ביטחון אמריקאים וישראלים, המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, בנו של עלי חמינאי, נפצע, מבודד ואינו מגיב להודעות שמועברות אליו.

למרות זאת, ההערכה היא כי גורמים בכירים ששרדו בהנהגה האיראנית, לצד מפקדי משמרות המהפכה, ממשיכים להחזיק בשליטה בפועל על המדינה.