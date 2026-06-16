הבכיר הקטארי שהשפיע על טראמפ - בדרך להסכם

עלי אל ד'וואדי, כוכב עולה בשמי הדיפלומטיה הקטארית ואדריכל ההסכמים האמריקנים בשנים האחרונות, הוא זה שהביא להסכם מול האיראנים והביא לסיום המלחמה - כך חשף הערב (שלישי) פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד ב"מהדורה המרכזית".

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הוא ערך ארבעה ביקורים וישב עם האיראנים במשך 20 שעות, עד שהודיע לשליחים המיוחדים וויטקוף וקושנר שהצליח להשיג הסכם. בהמשך השלושה לחצו על הנשיא טראמפ, תוך שחסמו שיחות מגורמים אחרים שהיו יכולים להשפיע, בהם כנראה גם נתניהו.

נזכיר כי אל ד'וואדי נכח גם בשיחת ההתנצלות בין ראש הממשלה נתניהו לראש ממשלת קטאר אל-ת'אני, שנערכה באוקטובר 2025 בבית הלבן לאחר התקיפה הישראלית בבירת המדינה. בלוגר עזתי לשעבר שמתגורר בארה"ב פרסם כי הוא צולם בתמונה מאותה שיחה וטען כי בסיומה נתניהו גם נפגש עם אל ד'וואדי אישית. עם זאת, בלשכת רה"מ הכחישו זאת וטענו כי הדיפלומט נכח רק בשיחה.