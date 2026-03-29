דיווח: בארה"ב נערכים לשבועות של פעולות קרקעיות באיראן

בארצות הברית נערכים לאפשרות של פעולות קרקעיות ממושכות באיראן, כך דווח הלילה (ראשון) ב"וושינגטון פוסט" מפי גורמים אמריקנים רשמיים.

על פי הדיווח, במהלך החודש האחרון דן ממשל טראמפ בתרחישים שונים, בהם השתלטות על האי ח'ארג, לצד פשיטות על אזורי חוף נוספים סמוך למצר הורמוז. מטרת המהלכים, לפי הגורמים, היא לפגוע באיום הצבאי על כלי שיט מסחריים וצבאיים באזור.

עוד צוין כי תרחישים אלו אינם מהלכים קצרי טווח, וכי ההערכות מדברות על פעולות שיכולות להימשך בין מספר שבועות ועד כחודשיים.

לפני כשבע דווח ברשת CBS כי הפנטגון הציג תוכניות צבאיות מעודכנות הכוללות פריסה של עד 120,000 חיילים אמריקנים באזור המזרח התיכון. על פי הדיווח, התוכנית תצא לפועל אם איראן תתקוף כוחות אמריקניים או תאיץ את פיתוח הנשק הגרעיני שלה.

במקביל, הפנטגון הורה להאיץ את שליחתם של אלפי חיילי מארינס אל המזרח התיכון, ועל פי דיווחים, שלוש ספינות מלחמה וכ-2,200 חיילים אכן יצאו היום ומוקדם מהצפוי לאזור.

התוכניות, שהוצגו על ידי שר ההגנה בפני בכירי הממשל ובהם היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, אינן קוראות לפלישה קרקעית מלאה לאיראן, שדורשת כמות גדולה בהרבה של כוחות, אלא מתמקדות בחיזוק הנוכחות האמריקנית והרתעה.

הנשיא דונלד טראמפ הגיב לדיווחים בביטול וכינה אותם "פייק ניוז", לפחות בכל הנוגע למספר החיילים שפורסם. "האם הייתי עושה את זה? בהחלט," אמר טראמפ לכתבים, "אבל לא תכננו את זה. אני מקווה שלא נצטרך לתכנן את זה. אם היינו עושים את זה, היינו שולחים הרבה יותר כוחות מ-120 אלף".