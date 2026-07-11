איראן מפרסמת "רשימת חיסול": טראמפ ונתניהו על הכוונת, סער וכץ במדי אסיר

העיתון האיראני "המשהרי", הנמצא בבעלות עיריית טהראן ונחשב לשופרם של הקיצונים, פרסם היום (שבת) כרזת איומים מפורשת המהווה "רשימת חיסול" של מנהיגי המערב וישראל. בראש השער הוצבו תמונותיהם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו כשהם מסומנים בתוך כוונת נשק.

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לצדם, מופיעה שורה של בכירים מישראל, ארה"ב ואירופה הלבושים במדי אסיר כתומים, ובהם שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל אייל זמיר, מזכיר המדינה מרקו רוביו, מזכיר ההגנה פיט הגסת', שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ומנהיגי בריטניה, צרפת, איטליה וגרמניה.

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התמונה פורסמה בעיתון תחת הכותרת "הנקמה בטוחה", מיד לאחר הודעה כתובה שמסר מוג'תבא ח'אמנאי לעם האיראני, לאחר שלא נראה גם בהלוויית אביו שחוסל בפתח מבצע "שאגת הארי".

בהצהרתו, שצוטטה בעיתון, הבטיח בנו של המנהיג העליון: "הפושעים ייקחו איתם את המשאלה למוות שליו אל הקבר. אנחנו מתחייבים לנקום את דמך ודמם של כל ההרוגים בשתי המלחמות. נקמה זו היא רצון האומה שלנו והיא חייבת להיעשות בקרוב". במשטר האיראני מסמנים את האישים הללו כאחראים הישירים לחיסול המנהיג העליון, בהם גם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ שנחשב למבקר חריף של המשטר.

הפרסום בעיתון הטהראני, שנוהל בעבר על ידי יו"ר הפרלמנט הנוכחי מוחמד באקר קאליבאף, עורר תהודה בינלאומית וגרר תגובה משעשעת מצד אחד היעדים הבולטים ברשימה. שגריר ארצות הברית המיועד בישראל, מייק האקבי, בחר להגיב לאיומים המפורשים על חייו בציניות רבה, וכתב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו: "הם היו יכולים לפחות להשתמש בתמונה טובה יותר שלי!".