גורם בחמאס: "מוכנים להעביר סמכויות לוועדה הטכנוקרטית"

גורם רשמי בחמאס אמר היום (חמישי) לרויטרס כי הארגון מוכן להעביר את סמכויותיו לוועדה טכנוקרטית פלסטינית, בעקבות ההכרזה על הקמת ועדת מעבר פלסטינית זמנית לניהול ענייני רצועת עזה. לדבריו, מדובר בצעד חשוב במסגרת יישום ההסכם, והארגון נכון להעביר את ניהול הרצועה לוועדת המעבר הלאומית ולהקל על פעילותה.

בנוסף, בכיר חמאס באסם נעים, בירך על ההכרזה וציין כי הקמת גוף טכנוקרטי פלסטיני בעזה מהווה מהלך חיובי. עוד הוא קרא למתווכות ולארצות הברית לפעול לחיזוק הוועדה ולסכל, לדבריו, ניסיונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעכב ולחסום את פעילותה.

כזכור, אתמול גורם פלסטיני מסר ל-i24NEWS כי הושגה בקהיר הסכמה בין הפלגים הפלסטינים על הרכב הוועדה הטכנוקרטית שתנהל את רצועת עזה.

הוועדה תמנה 15 איש, רובם אלמונים גם לפלסטינים: עורכת דין נוצרייה, שני קצינים פלסטינים בדרגת אלוף, נשיא אוניברסיטת פלסטין, סגן שר בממשלות ערפאת שחי ברמאללה, ולפחות שניים שמזוהים עם חמאס, כמו השר לענייני חמולות והשר לענייני מים. הם יפעלו תחת מועצת השלום שתוכרז כנראה בשבוע הבא.

עלי שעת', מי שיהיה ראש הוועדה הטכנוקרטית הלאומית לניהול עזה, נועד באחרונה עם גורמים ישראליים, לדיונים בענייני עזה. גורם ישראלי בכיר אומר ל-i24NEWS: ''אין לנו התנגדות למינויו של שעת', הוא אדם חיובי ומוכר לנו''. שעת', עזתי שחי ברמאללה, היה סגן שר בממשלת ערפאת.

מקורות מצריים מסרו לערוץ הסעודי "אל-חדת'" כי לוועדה הפלסטינית יהיה מטה זמני במצרים. כמו כן, חמש מפקדות יוקמו בעזה עבור הוועדה, זאת לאחר המעבר לשלב השני. עוד הוסיפו המקורות כי כמה מהחברים בוועדה קיבלו את ההודעה על מינויים, בעוד שהדיונים בנושא עדיין נמשכים. בנוסף, המתווכות שכנעו את הפלגים הפלסטיניים להסכים על שמות חברי הועדה, אך כרגע יש מספר הסתייגויות בנושא.

נזכיר כי ישראל פסלה את הדמויות המזוהות מאוד עם הרשות הפלסטינית ועם חמאס, אך גורמים פלסטינים מסרו כי האמריקנים הרכיבו רשימה מאוזנת שעונה על כל הדרישות, כאשר מרבית החברים הם טכנוקרטים מקצועיים.