פרסום ראשון: בישראל מעריכים היום (שני) כי ניסיון החיסול של נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד ככל הנראה נכשל.

כזכור, אתמול דווח כי נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, חוסל בביתו לצד מאבטחיו במכת הפתיחה של צה"ל.

אחמדינג'אד כיהן כנשיאה השישי של איראן בין השנים 2005 ל-2013, ונחשב לאחת הדמויות הפרובוקטיביות והמעוררות מחלוקת בזירה הבינלאומית. בתקופת כהונתו החריף העימות בין טהרן למערב סביב תוכנית הגרעין, והוטלו על איראן סנקציות כבדות.

הוא זכור בעיקר בשל שורת התבטאויות חריפות נגד ישראל. בכינוס "עולם ללא ציונות" בשנת 2005 כינה את ישראל "גידול סרטני" שיש להסיר מהמפה, תקף מנהיגים ערביים שהכירו בישראל, ובמהלך כהונתו חזר והכחיש את השואה, אמירות שעוררו גינויים בינלאומיים חריפים.

לאחר שסיים את כהונתו כנשיא, המשיך אחמדינג'אד להיות דמות בולטת בפוליטיקה האיראנית, אם כי יחסיו עם מוקדי הכוח במשטר היו מורכבים ולעיתים מתוחים.