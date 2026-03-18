לראשונה מתחילת הלחימה: צה"ל תקף ספינות איראניות בים הכספי

גורם המעורה בפרטים מדווח הערב (רביעי) ל-i24NEWS כי ישראל תקפה ספינות של הצי האיראני בים הכספי, לראשונה מאז החל מבצע "שאגת הארי".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

התקיפה בוצעה בנמל בנדר אזנלי שבפרובינציית גילאן בצפון איראן. מעבר לבסיס הפעילות של חיל הים האיראני בגזרה המערבית של הים הכספי, עיר הנמל בנדר אנזלי משמשת את רוסיה ואיראן גם למשלוחים ימיים, וכן להברחות נשק עוד מתחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה ב-2022.

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

התקיפה בים הכספי מגיעה לאחר הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ על חיסולו של שר המודיעין האיראני, איסמעיל ח'טיב. בהצהרתו הבטיח השר כ"ץ כי "במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן".

לאורך היום בוצעו שורת פעולות תקדימיות של ישראל באיראן ביממה האחרונה. על פי דובר צה"ל, יותר מ-200 יעדי המשטר הותקפו במרכז ומערב איראן, בהם אתרים לאחסון וייצור טילים בליסטיים וכטב"מים, מערכות הגנה, משגרי טילים ואתרי ייצור אמל"ח. כמו כן הותקף מתקן גז מרכזי בבושהר שבדרום איראן.

i24NEWS

בתוך כך, איראן תקפה הערב שדות גז בקטאר וסעודיה לאחר שפורסמה הודעת פינוי לאזורים הרלוונטיים. בקטאר הותקף מתקן בעיר ראס לפאן - מתקן ייצוא הגז הנוזלי הגדול ביותר בעולם. בסעודיה הותקפו מתקני גז סמוכים לבירה ריאד. כמו כן דווח בתקשורת האיראנית כי הותקפו מתקני גז בבחריין, וכן את הגשר המחבר בין בחריין לסעודיה.