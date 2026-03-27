ברקע אמירותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השיחות עם איראן, גורם המעורה במשא ומתן בין שתי המדינה אומר היום (שישי) ל-i24NEWS כי "הדברים מתקדמים באיטיות רבה".

אתמול טען הנשיא טראמפ כי "בניגוד לתקשורת הפייק, השיחות מתקדמות טוב מאוד". למרות זאת, טרם נקבעה פגישה בין בכירים אמריקנים לאיראנים. עוד אמר אתמול טראמפ כי החליט לדחות את האולטימטום על איראן בעשרה ימים כדי לתת צ'אנס למשא ומתן, ובעקבות בקשה מטהרן.

עם זאת, מספר מתווכים בשיחות השלום אמרו כי "טהרן לא ביקשה הפסקת אש בת עשרה ימים על מתקני האנרגיה שלה, ועדיין לא מסרה תגובה סופית לתוכנית בת 15 נקודות לסיום המלחמה" כך דווח בוול סטריט ג'ורנל.

בתוך כך, ראש הממשלה הקטארי הגיע אתמול לוושינגטון לפגישות עם בכירי ממשל טראמפ, כך מסר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. קטאר, בניגוד לשאר מדינות המפרץ שתומכות בהמשך התקיפות באיראן, מנסה להוביל מהלך לסיום המלחמה.