גורם המעורה במו"מ ל-i24NEWS: "הדברים מתקדמים באיטיות רבה"

הדברים נמסרו על רקע אמירתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי שיחות משא ומתן "מתקדמות טוב מאוד" • עוד אמר טראמפ כי איראן ביקשה לדחות את האולטימטום, עם זאת מתווכים בשיחות המשא ומתן הכחישו את הטענה

נטלי הוויטעמיחי שטיין ■ נטלי הוויטעמיחי שטיין
1 דקות קריאה
דונלד טראמפ, 20.03.2026

ברקע אמירותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השיחות עם איראן, גורם המעורה במשא ומתן בין שתי המדינה אומר היום (שישי) ל-i24NEWS כי "הדברים מתקדמים באיטיות רבה". 

אתמול טען הנשיא טראמפ כי "בניגוד לתקשורת הפייק, השיחות מתקדמות טוב מאוד". למרות זאת, טרם נקבעה פגישה בין בכירים אמריקנים לאיראנים. עוד אמר אתמול טראמפ כי החליט לדחות את האולטימטום על איראן בעשרה ימים כדי לתת צ'אנס למשא ומתן, ובעקבות בקשה מטהרן.

"איך אפשר לדבר ככה אחרי ה-7.10? אוי ואבוי לנו שאלה מי שהיו תתי אלופים"

עם זאת, מספר מתווכים בשיחות השלום אמרו כי "טהרן לא ביקשה הפסקת אש בת עשרה ימים על מתקני האנרגיה שלה, ועדיין לא מסרה תגובה סופית לתוכנית בת 15 נקודות לסיום המלחמה" כך דווח בוול סטריט ג'ורנל.

בתוך כך, ראש הממשלה הקטארי הגיע אתמול לוושינגטון לפגישות עם בכירי ממשל טראמפ, כך מסר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. קטאר, בניגוד לשאר מדינות המפרץ שתומכות בהמשך התקיפות באיראן, מנסה להוביל מהלך לסיום המלחמה.

