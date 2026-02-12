בשווי מיליארדי דולרים: טראמפ יכריז בשבוע הבא על תוכנית שיקום לרצועת עזה

ללא נוכחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכריז על תוכנית שיקום לרצועת עזה בשווי מיליארדי דולרים ועל תוכנית לכוח הייצוב הבינלאומי בכינוס בשבוע הבא של "מועצת השלום", שייערך בבית הלבן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.

--

על פי שני גורמים אמריקנים, הכינוס בשבוע הבא יעסוק בעיקר בענייני רצועת עזה ובמרכז ההכרזה על תוכנית השיקום של רצועת עזה, תוכנית "נדיבה" כך על פי אחד המקורבים לנשיא טראמפ. עוד דווח כי במהלך הכינוס טראמפ יכריז על מספר מדינות שמתכננות להצטרף לכוח הייצוב.

בתוך כך, הכתב המדיני גיא עזריאל מבהיר כי ראש הממשלה מדבר על כך שהתנאים שטראמפ מציב עשויים להביא לתנאים שיאפשרו הסכם טוב. בפועל צריכים להיות ברורים, נתניהו מדבר על ספקנות כללית לגבי הסכם, הוא וסביבתו הרבה פחות דיפלומטיים בשיחות סגורות, בישראל מאמינים שהסיכויים להסכם עם איראן שואפים לאפס, על אחת כמה וכמה תחת הדרישות שישראל מציבה.

--

כמו כן, נתניהו ביטל את הנסיעה המתוכננת שלו לווישנגטון לכנס אייפאק. כזכור, ראש הממשלה היה אמור לצאת באמצע השבוע הבא אך הנסיעה הזו מתייתרת אחרי הקדמת הפסגה עם טראמפ אליה כאמור לא יגיע. הסיפור כאן באמת הוא מועצת השלום שנתניהו בוחר להתחמק מלהגיע אליה.