פרסום ראשון: גורם בחיזבאללה מזהיר - ההסכם יוביל למלחמת אזרחים | ברוך ידיד

פרסום ראשון: גורם בחיזבאללה הזהיר היום (שבת) בשיחה עם i24NEWS כי ההסכם בין ישראל ללבנון - יוביל למלחמת אזרחים במדינה, שבוערת כעת מבפנים. פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד ציין ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי גורם בחיזבאללה הזהיר - "מלחמת אזרחים קרובה יותר מאי פעם".

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הגורם, שקיבל שאילתא מ-i24NEWS - ובאופן פלא גם השיב לה, כינה את ההסכם - "בושה", והוסיף: "הוא יביא לעימותים עד כדי מלחמת אזרחים ויפלג את הצבא הלבנוני. מדובר בהסכם שבו לבנון למעשה אחראית לדם שיישפך כאן. הדם יהיה על ידיהם של הנשיא עאון ונג'יב מיקאתי ראש הממשלה". הוא הוסיף וכינה את השניים "טיפשים". בהמשך דבריו, אמר כי "אין לפסול תרחיש של השתלטות חיזבאללה על חלקים מביירות".

"באמל ובחיזבאללה בוחנים מהלך מתואם - במסגרתו השרים שלהם ייצאו מהממשלה, במטרה להביא להפלתה", טען, "נביה ברי, שזועם על הנשיא הלבנוני, נמצא בסוד העניינים". הגורם הזהיר: "זה יכול גם להביא לעימות עם הנוצרים, בעיקר עם סיעתו של סמיר ג'עג'ע, שיצא לאחרונה נגד חיזבאללה. ישראל מבודדת, ולא יעלה על הדעת שרק ממשלת לבנון דווקא, ממשלת לבנון תושיט לה יד במקום שנפנה ליהנות מהמטרייה שנקראת מזכר ההבנות האמריקאי-איראני.

כזכור, ההסכם שנחתם בליל שישי בין ישראל ללבנון עורר תגובות סוערות, הכוללות בין היתר הפגנות עזות ברחבי המדינה, ובעיקר בבירה ביירות, נגד המהלך. במהלך המחאה, נרשמו עימותים בין המוחים - לבין כוחות הצבא, שהגיעו למקום בניסיון לפזר את המפגינים.