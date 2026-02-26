גורמים ל-i24NEWS: "הסיכוי להגיע להסכם עם איראן נראה לא טוב"

כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין, דיווח היום (חמישי) במהדורה המרכזית מפי שני גורמים ששוחחו עם i24NEWS, שיש פערים גדולים בין ארצות הברית לאיראן. "זה לא נראה טוב, במיוחד הסיכוי להגיע להסכם", מסרו הגורמים.

ראשית, מציינים הגורמים כי עצם העובדה שהסתיים הסבב הראשון ושני הצדדים הלכו להתייעצויות - מראה שיש קשיים משמעותיים הנוגעים לאורניום ולנושא הגרעין, כמה זמן ימשיך ההסכם, כשהאמריקנים רוצים הסכם לנצח. בנוסף, בארה"ב רוצים שכל האורניום המועשר ייצא מחוץ לשטח איראן.

הדברים מגיעים לאחר שמוקדם יותר ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי ארצות הברית הביאה לז'נבה רשימת דרישות מאיראן, שאולי יהיה להם קשה לקבל. בין היתר, האמריקנים דורשים לפרק את את כל שלושת אתרי הגרעין: פורדו, נתנז ואספהאן, ולצמצם את ההעשרה לאפס כשיהיה מותר לשמור על כור טהרן. כמו כן, האמריקנים מוכנים לדון בהקלה מינימלית בסנקציות מראש, אם האיראנים יעמדו בתנאים.

בכיר איראני דחה את הדרישות האמריקניות ואמר לרשת אל-ג'זירה הקטארית כי "העשרת אורניות היא זכות איראנית". לדבריו, אפס העשרה, פירוק מתקני גרעין והעברת האורניום המועשר - "נדחה לחלוטין".

בכיר איראני רשמי אמר לרויטרס מוקדם יותר היום: "ניתן עדיין להגיע לעסקה אם ארה"ב תפריד את הגרעין מנושאים אחרים. השיחות העלו רעיונות שמצריכים התייעצויות עם טהראן, יש עדיין פערים. השיחות רציניות ואינטנסיביות".