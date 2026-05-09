הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב (שבת) מפי גורמים המעורים בפרטים, כי ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בשטח עיראק כדי לתמוך במבצע "שאגת הארי" נגד איראן, ופתחה בתקיפות אוויריות נגד חיילים עיראקים - שכמעט גילו אותו מוקדם במלחמה.

לדברי אותם גורמים, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי זמן קצר לפני תחילת המבצע בידיעת ארצות הברית. המתקן שימש בסיס לכוחות מיוחדים וכן מרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי.

דובר צה"ל

במקום הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו במהלך משימותיהם. כידוע, עד כה אף טייס ישראלי לא הופל. כזכור, כאשר מטוס F-15 אמריקני הופל סמוך לאיספהאן, ישראל הציעה לסייע בחילוץ שני אנשי הצוות - וביצעה תקיפות אוויריות כדי לסייע בהגנה על מבצע החילוץ.