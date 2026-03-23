מיוחד: ברוך ידיד עם עדות תושבי החבל באיראן שמתנגד למשטר

התקיפות האמריקניות והישראליות על איראן מעוררות מיעוטים ערביים ואחרים באיראן לדרוש מחדש את זכויותיהם ויש שמעריכים כי הן עשויות להניע מחדש גם את המחאה בינתן אור ירוק.

בינתיים, באיראן מתרבים הדיווחים על נקודות התפר והתורפה שקיימות בין איראן לכורדיסטן העיראקית ובאחוואז הערבית בדרום מערב שם כבר מתגבשות קבוצות חמושות.

ברוך ידיד פגש לשיחה את סעיד חמידאן, ראש חזית המאבק הערבית לשחרור אחוואז ופעיל פוליטי, שבאחרונה היה יעד לחיסול בידי משמרות המהפכה.

חמידאן מדבר על המצב באחוואז, על האתגר לאיראן והסיכוי למתנגדיה, על נוכחות גורמים מודיעין בשטח איראן, על הסדקים שנפערים בשלטון ועל הצורך בתמיכה ישראלית במיעוט הערבי.

