מדינות המפרץ, בעלות הברית של ארצות הברית בהובלת סעודיה ואיחוד האמירויות, הפצירו בנשיא טראמפ להמשיך את המלחמה בטענה כי איראן לא נחלשה מספיק - כך דווח הבוקר (שלישי) בסוכנות הידיעות AP, מפי גורמים אמריקנים וישראלים.

לפי הדיווח, חלק ממדינות המפרץ טוענות בפני הבית הלבן כי המלחמה עשויה להביא להזדמנות היסטורית שתשתק את משטר האייתולות. גורמים מסעודיה, איחוד האמירויות, כווית ובחריין אמרו בשיחות סגורות כי מדינותיהם לא רוצות שהמבצע יסתיים עד שיתרחשו "שינויים משמעותיים בהנהגה או התנהגותה של איראן".

מקור דיפלומטי מהמפרץ אמר ל-AP כי קיימות חילוקי דעות בין מדינות האזור, כשסעודיה ואיחוד האמירויות הן שקוראות להגברת הלחץ הצבאי על טהרן. "האמירויות התגלתה אולי כגורם התקיף ביותר, שמפעילה לחץ כבד על טראמפ להורות על פעולה קרקעית", אמר, וציין כי כווית ובחריין תומכות בכך.

נציין כי באיחוד האמירויות התמודדו עם מספר שיא של יותר מ-2,300 מתקפות טילים וכטב"מים - מספר גבוה יותר משמעותית מהשיגורים גם לעבר ישראל.

מנגד, לפי סוכנות הידיעות, עומאן וקטאר, שמילאו בעבר את תפקיד המתווך בין איראן למערב, מעדיפות פתרון דיפלומטי מאשר צבאי. גורם המעורה בפרטים אמר ל-AP כי יורש העצר בן סלמאן מסר לגורמים בבית הלבן כי החלשת היכולות הצבאיות של איראן, ושל ההנהגה הדתית שלה, משרתת למעשה את האינטרס של אזור המפרץ - ומעבר לו.