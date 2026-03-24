מדינות המפרץ הפרסי, ובראשן סעודיה ואיחוד האמירויות הערביות, מתקרבות להחלטה להצטרף באופן פעיל ללחימה נגד איראן. כך עולה מדיווחים שהתפרסמו הלילה (שלישי) בוול סטריט ג'ורנל.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

המהלך, המהווה תפנית במדיניותן של הממלכות שניסו עד כה להישאר מחוץ למעגל העימות הישיר, מגיע בעקבות מתקפות טילים וכטב"מים איראניים שפגעו במתקני אנרגיה ובבירה ריאד, ומאיימים על יציבותן הכלכלית.

במסגרת שינוי המדיניות, הסכימה לאחרונה ערב הסעודית לאפשר לכוחות אמריקאיים להשתמש בבסיס האוויר "קינג פאהד", הממוקם בצדו המערבי של חצי האי ערב. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי יורש העצר, מוחמד בן סלמאן, נחוש להשיב את ההרתעה וכי הצטרפות הממלכה לתקיפות היא "רק עניין של זמן". זאת לאחר שהצהרות קודמות של סעודיה על ניטרליות הופרו בפועל על ידי התוקפנות האיראנית בשטחן.

במקביל, איחוד האמירויות החלה לפעול לניתוק "עורקיהם" הכלכליים של המשטר בטהראן בשטחה. בימים האחרונים נסגרו בדובאי מוסדות מרכזיים המזוהים עם איראן, בהם בית החולים האיראני והמועדון האיראני. רשויות הבריאות בדובאי אישרו כי המוסדות אינם פעילים עוד, וזאת כחלק ממהלך רחב יותר לבחינת מעורבות צבאית ישירה שתמנע הפסקת אש שתותיר את יכולותיה הצבאיות של איראן על כנן.

על פי גורמים ערביים, מנהיגי המפרץ מפעילים לחץ כבד על ממשל טראמפ בשיחות טלפון תכופות, בדרישה להשלים את המערכה ולהשמיד את היכולות הצבאיות של איראן לפני מעבר לשלבים הבאים. המדינות מביעות תסכול מכך שעל אף היותן שותפות ביטחוניות מרכזיות שהשקיעו הון פוליטי רב ביחסים עם וושינגטון, השפעתן על החלטות הממשל נותרה מוגבלת.