יממה אחרי פרסום תחקיר הניו יורק טיימס: רשתות איראניות פרסמו היום (שלישי) תיעוד שבו נראה נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, בטקס זיכרון לעלי חמינאי, מנהיגה העליון של איראן שחוסל במלחמה עם ישראל. כזכור, בתחקיר נטען כי אחמדינג'אד נעצר על ידי משמרות המהפכה לאחר שגויס על ידי ישראל.

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כאמור, התיעוד של הנשיא לשעבר מגיע בצל התחקיר שפורסם אתמול שלפיו רקטור של אוניברסיטת לודוביקה בבודפשט קיבל בתחילת 2024 פנייה מפתיעה מבכיר בממשלת הונגריה - שביקש ממנו לקיים ועידה בנושא שינויי אקלים ולהזמין את אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, שזכה לביקורת רבה. הוא ציין בשיחה עם הרקטור כי מטרת הוועידה היא לאפשר לו לקיים דיונים סודיים עם גורמי מודיעין בישראל.

גורמים אמריקניים ואיראנים המעורים בפרטי המבצע טענו כי הביקור המדובר - ואחד נוסף בשנת 2025 - היו חלק ממאמץ ישראלי בן שנים לטפח את הנשיא האיראני לשעבר כנכס מודיעיני, כדי שברגע האמת - יוכל להתמנות למנהיג החדש של איראן.

עוד דווח, מפי גורמים אמריקנים לשעבר, כי המהלך נתפס כבעל עדיפות גבוהה בישראל - וראש המוסד דאז דדי ברנע, נפגש עמו בהונגריה ב-2024. זמן קצר לאחר מכן - המוסד הודיע כי יצר קצת עם אחמדינג'אד.

בניו יורק טיימס ציינו, כי ההחלטה של ישראל לבסס את תוכנית החלפת המשטר האיראני סביב אחמדינג'אד, שהיה ידוע בהאצת תוכנית הגרעין של איראן, בקריאה קבועה להשמדת ישראל ובהיותו מכחיש שואה - מהווה תפנית יוצאת דופן בסאגת היחסים בין המדינה.

לדברי גורמים אמריקנים, ישראל שילמה בסתר עבור דיור ונסיעות שהיו מיועדים לו - וגורמים ישראלים נפגשו איתו בחו"ל במספר הזדמנויות, כולל במהלך ביקוריו בבודפשט. שיא המאמצים נרשם בסוף חודש פברואר השנה, בתחילת מבצע "שאגת הארי", עם מבצע נועז לחלצו, בעת שהיה תחת מעקב קפדני בטהרן. המטרה היתה - הנעת התוכנית להפלת המשטר הנוכחי, ולהטמיע את אחמדינג'אד כמנהיג החדש - אך המאמצים כשלו.

מהפרטים המופיעים בדיווח עולה כי ביתו נפגע ב-28 בפברואר, במכת הפתיחה של המבצע באיראן - ולדברי גורמים איראנים, מכונית פיג'ו שחורה הגיעה למקום וחילצה אותו במהירות מהמקום. גורמים אמריקאים ואיראניים המכירים את פרטי המבצע ציינו כי במכונית נהגו אנשי מוסד, שלקחו אותו לבית בטוח סודי באיראן.

עם זאת, לדברי מקורות, הנשיא האיראני לשעבר היה נסער ממבצע החילוץ המטורף, ונראה מאוכזב מהתוכנית הישראלית להחזירו לשלטון. בסופו של דבר, הוא בחר לעזוב את הבית הבטוח ולא נראה בציבור עד השבוע שעבר, אז נראה במסע הלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי.