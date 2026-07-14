דיווח: כך איראן עוקבת אחר הכוחות האמריקניים במזרח התיכון

המתיחות הביטחונית נמשכת: "פייננשיל טיימס" דיווח היום (שלישי) כי לאיראן ישנה יכולת מעקב טלפוני אחר הכוחות האמריקנים המוצבים במזרח התיכון.

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על פי הדיווח, המסתמך על נתונים, מומחי סייבר וגורמים המעורים בפרטים, מדובר בכוחות הצבא וגם בקבלנים אמריקנים, שהפכו למסע מתואם של מעקב טלפוני לפני ובמהלך המלחמה עם איראן.

עוד עולה מהדיווח, כי רשתות תקשורת במזרח התיכון חסמו בקשות חוזרות, הנקראות SS7 pings, ויכולות לחשוף את המיקום המשוער של טלפונים הנודדים מחוץ לרשתות הביתיות שלהם. שני מומחי סייבר שבחנו את הנתונים אמרו ל"פייננשל טיימס" שהפעילות "נראית כחלק ממאמץ מתואם לאיתור מכשירים ספציפיים".

"איראן בהחלט בעלת יכולות לקבל בזמן אמת מידע מיידי ומתמשך על המיקום של הכוחות", אמר גארי מילר, עמית מחקר בכיר במעבדת Citizen Lab, ארגון הפיקוח על סייבר, ל"פייננשל טיימס". הוא הוסיף: "אני אופתע מאוד אם איראן לא משתמשת ב-SS7, או בגישה לרשתות סלולריות באזור, כדי לעקוב אחר משתמשים אמריקנים".