דובר צה"ל בהודעה לציבור: "גם השבוע, אנחנו ערים לתחושת אי הוודאות ולמתח השורר בציבור לאור ההתפתחויות האזוריות. צה"ל עוקב באדיקות אחר המצב באיראן ודרוך ומוכן להגן עליכם. אנחנו פועלים בתיאום מלא עם שותפינו, במטרה לחזק את ההגנה. אני מדגיש שוב, אין שינוי בהנחיות, אם יחול שינוי, אני אהיה כאן ונתריע בהתאם" (ינון שלום יתח)