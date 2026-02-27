מדינות קוראות לאזרחיהן לעזוב את איראן; דובר צה"ל: אין שינוי בהנחיות | כל העדכונים
דובר צה"ל פרסם הודעה לציבור בה הדגיש כי כרגע אין שינוי בהנחיות לאור המתיחות בין ארצות הברית לאיראן • ממשלת בריטניה הודיעה כי פינתה "באופן זמני" את אנשיה מאיראן • צרפת מזהירה את אזרחיה מלהגיע לישראל
לאור סיום סבב השיחות אתמול (חמישי) בין ארצות הברית לאיראן, בבלומברג מדווחים כי השליחים המיוחדים של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר עזבו את ז'נבה מאוכזבים מהתקדמות המשא ומתן. דובר צה"ל הוציא הודעה לציבור, בה נאמר כי צה"ל "עוקב באדיקות אחר המצב באיראן, וכי כרגע אין שינוי בהנחיות. בתוך כך, מספר מדינות קוראות לאזרחיהן לעזוב את האזור, בהן בריטניה, צרפת, סין וקזחסטן. ממשלת בריטניה הודיעה כי פינתה את אנשיה מאיראן "באופן זמני".
מצטרפת לבריטניה, צרפת וסין: גם פולין קוראת לאזרחיה לעזוב מיד את איראן, לבנון וישראל (ברק בטש)
דיווח: צבא ארצות הברית מעביר מכליות מבסיס חיל האוויר אל-עודייד בקטאר (מעיין רפאל)
בריטניה מפצירה באזרחיה להימנע לחלוטין מהגעה לישראל, אלא לצורך חיוני בלבד (ברק בטש)
משרד החוץ הצרפתי ממליץ לאזרחי המדינה שלא להגיע לישראל, וקורא לאזרחי צרפת בישראל לנקוט במשנה זהירות ולאתר מקלטים סמוכים (ברק בטש)
רשת "אל-ערביה" מדווחת כי ארגון הטרור חיזבאללה הורה על ביטול התכנסויות והעלאת רמת המוכנות לקראת תקיפה אמריקנית אפשרית באיראן (ברוך ידיד)
ממשלת בריטניה הודיעה כי פינתה באופן זמני את אנשיה מאיראן (ברק בטש)
גורם מעורה בפרטים לבלומברג: וויטקוף וקושנר עזבו אמש את ז'נבה מאוכזבים מהתקדמות השיחות (ברק בטש)
ערוץ "איראן בערבית" מצטט את ראש ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי: "המשא ומתן מוגבל כעת לנושאים הקשורים להעשרת אורניום. איראן משתפת פעולה לקידום השיחות עם ארצות הברית, אך לא תוותר על זכויותיה. כל צעד לא חכם מצד ארצות הברית ילבה את האזור כולו. אם האמריקאים יטעו, הם יקבלו תגובה נחרצת" (איילי כהן)
מצטרפת לסין: גם קזחסטן קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן (ברק בטש)
הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית הוציאה שני דו"חות רבעוניים על איראן, בהם צוין כי לא קיבלה גישה לאתרי הגרעין של איראן אחרי מבצע "עם כלביא", ולא קיבלה דו"ח עדכון מאיראן באשר למצבם (ברוך ידיד, מעיין רפאל)
על פי אתר ההימורים "פולימרקט", ישנו סיכוי של 29% לתקיפה אמריקנית באיראן (ברק בטש)
דובר צה"ל בהודעה לציבור: "גם השבוע, אנחנו ערים לתחושת אי הוודאות ולמתח השורר בציבור לאור ההתפתחויות האזוריות. צה"ל עוקב באדיקות אחר המצב באיראן ודרוך ומוכן להגן עליכם. אנחנו פועלים בתיאום מלא עם שותפינו, במטרה לחזק את ההגנה. אני מדגיש שוב, אין שינוי בהנחיות, אם יחול שינוי, אני אהיה כאן ונתריע בהתאם" (ינון שלום יתח)
פואד חוסיין, שר החוץ של עיראק, שוחח בטלפון עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י בנוגע להתפתחויות האזוריות והבינלאומיות. עראקצ'י עדכן בשיחה את עמיתו העיראקי על מהלך השיחות הגרעיניות בין איראן לארצות הברית. בשיחה הודגשה חשיבות המשך ההתייעצויות הקרובות בין מדינות האזור "לשם שמירה על השלום והיציבות האזורית" (הדר טבשי)