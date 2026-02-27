סבא"א: איראן לא דיווחה על מצב מתקני הגרעין מאז "עם כלביא"

סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה היום (שישי) דו"ח חסוי של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) שנשלח למדינות החברות בה. על פי הדיווח ברויטרס, חלק מהאורניום המועשר ביותר של איראן, הקרוב לרמת העשרה לנשק, אוחסן באזור תת־קרקעי באתר הגרעין שלה באיספהאן.

זו הפעם הראשונה שסבא"א מדווחת היכן אוחסן אורניום שהועשר עד לרמת טוהר של 60%, קרוב ל־90% הנחשבים לרמת העשרה לנשק. הכניסה למתחם המנהרות נפגעה בתקיפות צבאיות של ארצות הברית וישראל במהלך מבצע "עם כלביא", אך נראה שהמתקן עצמו לא ניזוק באופן משמעותי, כך לדברי דיפלומטים.

⁠בדו"ח של סבא"א צוין גם כי הסוכנות אינה יודעת את מיקומו המדויק של מתקן ההעשרה המוצהר של איראן באספהאן, או האם הוא מכיל חומר גרעיני או פעיל. כמו כן צוין כי איראן מעולם לא איפשרה לסבא"א גישה למתקן מאז הורכז על קיימו לראשונה בחודש יוני האחרון.

לסבא"א עדיין לא הייתה גישה לאף אחד מארבעת מתקני העשרת האורניום המוצהרים של איראן, כך עולה מדו"ח סבא"א. לכן, אומרים בסוכנות, לא ניתן לספק מידע על גודלו הנוכחי או מיקומו של מלאי האורניום המועשר של איראן, או האם היא השעתה את כל ההעשרה.