ארה"ב תפנה עובדים לא חיוניים; השגריר בישראל: "מי שרוצה לעזוב, שיטוס עוד היום"

שגרירות ארצות הברית בירושלים אישרה היום (שישי) את עזיבתם של עובדי שגרירות לא נחוצים ומשפחותיהם מישראל. בנוסף, קראה השגרירות לאזרחיה לשקול מחדש נסיעה לישראל, ולשקול יציאה מישראל.

השגרירות כתבה בהודעה כי "בתגובה לאירועים ביטחוניים וללא הודעה מוקדמת, שגרירות ארה"ב רשאית להגביל או לאסור עוד יותר על עובדי ממשלת ארה"ב ובני משפחותיהם לנסוע לאזורים מסוימים בישראל, לעיר העתיקה של ירושלים ולגדה המערבית. אנשים עשויים לשקול לעזוב את ישראל כל עוד טיסות מסחריות זמינות".

על פי דיווח בניו יורק טיימס, השגריר האמריקני בישראל מייק האקבי, שלח במייל לעובדי השגרירות: "מי שרוצה לעזוב, שיעשה זאת היום". הוא הפציר בעובדים לעלות על טיסה לאן שיוכלו, שיקחו מושב בכל טיסה אפשרית עד שלבסוף יוכלו לשוב לוושינגטון די סי, כשהעדיפות הראשונה היא לצאת מישראל.

קנדה קראה לאזרחיה לעזוב את איראן: "עקב המתיחות המתמשכת, פעולות האיבה באזור עלולות להתחדש עם מעט מאוד אזהרה או ללא אזהרה כלל. עזבו את איראן עכשיו אם אתם יכולים לעשות זאת בבטחה. ודאו שמסמכי הנסיעה שלכם מעודכנים ושמרו על אספקה ​​מספקת למקרה שתצטרכו למצוא מחסה במקום".