שגרירות ארצות הברית בביירות פינתה היום (שני) עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה אל-חרירי, כצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות".

יש לציין כי שגרירויות אמריקניות נוספות באזור, כמו גם של בריטניה ומדינות נוספות פינו עובדים לא חיוניים ובני משפחות בשבועות האחרונים. טרם מבצע "עם כלביא" הפינוי ההמוני מעיראק היה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת (היא אכן אירעה יממה לאחר מכן).

בתוך כך, דיווח באיראן כי הודעות טקסט אנונימיות נשלחו לאנשים ברחבי המדינה, ובהן נכתב: “נשיא ארצות הברית הוא איש של מעשים, חכו ותראו".

איראן הזהירה היום פעם נוספת כי תראה בכל מתקפה נגד שטחה, כולל תקיפות מוגבלות, כ"מעשה תוקפנות". זאת בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שרמז על אפשרות זו בזמן שוושינגטון מגבירה את הלחץ הצבאי שלה.

"בנוגע לשאלה הראשונה העוסקת בתקיפה מוגבלת - אין דבר כזה תקיפה מוגבלת. מעשה תוקפנות ייחשב כמעשה תוקפנות לכל דבר", הצהיר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, במהלך מסיבת עיתונאים.

בקאעי התבקש להגיב לדבריו של טראמפ, שאמר ביום שישי כי הוא "שוקל" תקיפה מוגבלת נגד איראן אם זו לא תחתום במהירות על הסכם גרעין עם ארצות הברית. "כל מדינה תגיב בעוצמה למעשה תוקפנות מכוח זכותה הטבעית להגנה עצמית, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה", הדגיש בקאעי.

אמש דווח שטראמפ נוטה לאשר תקיפות מוגבלות נגד איראן - ואחריהן מתקפה גדולה בהרבה. המטרה: להפיל את המשטר ולסייע למפגינים אם טהרן לא תיכנע לדרישותיו לוותר על תוכנית הגרעין שלה.

נזכיר כי ביום חמישי הקרוב יתחדשו שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן בז'נבה, כאשר את הצד האיראני ייצג שר החוץ עראקצ'י, ומהצד האמריקני יגיעו וויטקוף וקושנר. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי צפוי גם כן להשתתף, לאחר שהשתתף בסבב הקודם.

ההצעה האיראנית צפויה לעבור לאמריקנים לפני השיחות ביום חמישי, כך שקיים תרחיש לפיו האמריקנים לא יחדשו את השיחות בעקבות דחיית ההצעה האיראנית.

בנוסף, גורמים המעורים בפרטים אומרים ל-i24NEWS שאלו הם ימים של הכרעה - עד יום חמישי נדע בוודאות האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יראה את ההצעה האיראנית כלגיטימית, או שמא פניו למלחמה.

במקביל דווח אתמול ב"רויטרס" כי איראן מציעה ויתורים חדשים מאז סיום השיחות בשבוע שעבר. גורם רשמי אמר כי טהרן תשקול ברצינות שילוב של שליחת מחצית מהאורניום המועשר ביותר שלה לחו"ל, דילול השאר והשתתפות ביצירת שותפות העשרה אזורי. עם זאת, בישראל פסימיים לגבי הסיכויים לגשר על הפערים.