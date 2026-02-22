שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר היום (ראשון) בראיון לתכנית Face the Nation של רשת CBS שיפגש עם שליח ממשל טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף ביום חמישי הקרוב, במטרה לקדם עסקה בין איראן לארצות הברית שתסיר את הסקנציות הקשות המוטלות על הרפובליקה. גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS: ביום חמישי - פגישה בין האמריקנים לאיראנים בז'נבה.

עראקצ'י השווה את העסקה המתהוות לעסקת הגרעין הקודמת שנחתמה עם הנשיא לשעבר ברק אובמה ב-2015: "10 שנים זה הרבה זמן והמצב הוא שונה. תכנית הגרעין שלנו התקדמה טכנולוגית ויש יותר סנקציות ולחץ. אני מאמין שעסקה טובה יותר מזו שנחתמה ב-2015 היא אפשרית, וקיימים יסודות שיכולים להיות טובים יותר מהעסקה הקודמת".

שר החוץ סירב להתייחס לנושא הטילים בראיון לרשת האמריקנית: "כרגע אנחנו מדברים רק על הגרעין. אין נושאים אחרים. איבדנו הרבה מדענים וכרגע זה עניין של כבוד וגאווה עבור העם שלנו - ולא נוותר על זה". כך אמר עראקצ'י בהתייחס לתכנית ההעשרה הגרעינית על אדמת איראן.

כשנשאל על מלחמת 12 הימים מול ישראל, הודה שר החוץ ש"יד ישראל הייתה על העליונה" בסבב האחרון ביוני: "הישראלים פגעו לנו במטרות בצורה מדויקת והם יכולים לעשות זאת שוב". עם זאת, לא נראה שהאיראנים נסוגים מעימות נוסף: "גם להם (ישראל) היו בעיות עם ההגנה האווירית, הטילים שלנו פגעו במטרות רבות שם. הם התחילו את המלחמה ואחרי 12 ימים הם ביקשו הפסקת אש, הם לא הצליחו להגן על עצמם מהטילים. אנחנו מוכנים לחזור על כך באופן מלא אם נצטרך. אני לא אדבר על מה שנעשה בפן הצבאי, אבל למה לנו לצאת למלחמה כשיש אפשרות לפתרון דיפלומטי".

כזכור, הסבב השני של שיחות ארה"ב-איראן התקיים בתחילת פברואר בז'נבה, בתיווך עומאן. לאחר השיחות חזרו המשלחות לארצותיהן להתייעצויות, ומאז נראה עיבוי כוחות צבא אמריקנים משמעותי במזרח התיכון.