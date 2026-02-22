גורם בכיר ל-i24NEWS: הכרעה בשיחות ארה"ב איראן - השבוע

ביום חמישי הקרוב יתחדשו שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן בז'נבה, כאשר את הצד האיראני ייצג שר החוץ עראקצ'י, ומהצד האמריקני יגיעו וויטקוף וקושנר. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי צפוי גם כן להשתתף, לאחר שהשתתף בסבב הקודם.

ההצעה האיראנית צפויה לעבור לאמריקנים לפני השיחות ביום חמישי, כך שקיים תרחיש לפיו האמריקנים לא יחדשו את השיחות בעקבות דחיית ההצעה האיראנית.

גורמים המעורים בפרטים אומרים ל-i24NEWS שאלו הם ימים של הכרעה - עד יום חמישי נדע בוודאות האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יראה את ההצעה האיראנית כלגיטימית, או שמא פניו למלחמה.

בינתיים בישראל מעריכים כי אין סיכוי לגשר על הפערים בין שתי המדינות ולהגיע להסכם. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס בשעות אלו, ולפניו ערך ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון עם ראשי מערכת הביטחון ומספר מצומצם של שרים.

עם זאת, במקביל דווח ב"רויטרס" כי איראן מציעה ויתורים חדשים מאז סיום השיחות בשבוע שעבר. גורם רשמי אמר כי טהרן תשקול ברצינות שילוב של שליחת מחצית מהאורניום המועשר ביותר שלה לחו"ל, דילול השאר והשתתפות ביצירת שותפות העשרה אזורי.