שיחות נוספות בין איראן לארצות הברית צפויות להתקיים בתחילת מרץ, כך אמר היום (ראשון) גורם איראני בכיר ל"רויטרס". "יש אפשרות להגיע לעסקת ביניים", טען.

בתוך כך, שישה בכירים ושלושה חברי משמרות המהפכה אמרו היום ל"ניו יורק טיימס" כי המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הורה לכל בעלי התפקידים הבכירים למנות עד ארבעה ממלאי מקום, והאציל סמכויות למעגל מצומצם של מקורבים כדי שיוכלו לקבל החלטות במקרה שהקשר עמו ינותק או אם ייהרג.

לדברי אותם גורמים, איראן פועלת מתוך הנחה שתקיפות צבאיות מצד ארצות הברית הן בלתי נמנעות וקרובות, גם בזמן ששני הצדדים ממשיכים במגעים דיפלומטיים ובמשא ומתן על הסכם גרעין. הם ציינו כי איראן העלתה את כלל כוחותיה המזוינים לרמת הכוננות הגבוהה ביותר ומתכוננת להתנגדות עזה.

I24NEWS

עוד טענו הגורמים כי המדינה מציבה משגרי טילים בליסטיים לאורך גבולה המערבי עם עיראק, בטווח שמאפשר פגיעה בישראל - וכן לאורך חופיה הדרומיים במפרץ הפרסי, בטווח שמאפשר פגיעה בבסיסים צבאיים אמריקנים וביעדים נוספים באזור.

בנוסף, הגורמים טענו כי במקרה של מלחמה, יחידות הכוחות המיוחדים של המשטרה, סוכני מודיעין וגדודים של מיליציית הבסיג' בלבוש אזרחי (זרוע של משמרות המהפכה) ייפרסו ברחובות הערים הגדולות. לדבריהם, המיליציות יקימו מחסומים על מנת למנוע אי-שקט פנימי ולחפש פעילים הקשורים לסוכנויות ריגול זרות.

אך ההנהגה האיראנית נערכת לא רק לגיוס צבאי וביטחוני, אלא גם להישרדותה הפוליטית. הדיונים הללו, שתוארו על ידי שישה גורמים המעורים בתכנון, עוסקים בשורה של סוגיות - ובהן מי ינהל את המדינה במידה וחמינאי ובכירים נוספים ייהרגו. לדברי הבכירים, עלי לאריג'אני ניצב בראש הרשימה.