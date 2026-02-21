60 מטוסי קרב אמריקנים רק בירדן: פריסת הכוחות של ארה"ב במזרח התיכון

היערכות אמריקנית רחבת היקף במזרח התיכון הולכת ונשלמת בימים האחרונים, על רקע אפשרות להסלמה מול איראן. "הרכבת האווירית" האמריקנית ממשיכה לזרום לאזור עם מטוסי קרב מתקדמים, מטוסי תדלוק, תובלה ומודיעין, כחלק מבניית כוח תקיפה משמעותי.

--

במוקד ההיערכות עומדת נושאת המטוסים ג'רלד פורד, שנחשבת למתקדמת ביותר בצי האמריקני. "פורד" צפויה להגיע לאזור כבר בימים הקרובים, מוקדם מההערכות הראשוניות שדיברו על כשבוע נוסף לפחות.

הנושאת מביאה עמה כ-90 כלי טיס, לצד משחתות וכלי שיט נוספים המלווים אותה במסגרת כוח המשימה הימי. הגעתה צפויה להציב את ארה"ב בעמדת מוכנות גבוהה במיוחד לפעולה התקפית.

לצד ה"פורד", במזרח התיכון כבר פרוסים כוחות משמעותיים של הצבא האמריקני: לפחות 24 מטוסי F-15 בבסיס מואפק סאלטי בירדן, לפחות 30 מטוסי F-35 באותו בסיס, עשרות מטוסי F-16 בירדן, איחוד האמירויות, קטאר וסעודיה, מטוסי לוחמה אלקטרונית מסוג EA-18G ומערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג THAAD.

בנוסף, עשרות מטוסי תדלוק KC-135R מאפשרים טווח פעולה ארוך במיוחד למטוסי הקרב - זהו מרכיב קריטי במקרה של תקיפה באיראן. במקביל, נושאת המטוסים לינוקלן כבר נמצאת בים הערבי, סמוך למפרץ עומאן, וגם היא נושאת עמה כ-90 כלי טיס.

השילוב בין שתי נושאות מטוסים, מאות מטוסים ומערכות הגנה אווירית מתקדמות מייצר "כוח אש עצום", כזה שמאפשר לארה"ב מגוון רחב של אפשרויות פעולה.

לפי ההערכות, השאלה המרכזית כעת איננה אם לארה"ב יש יכולת צבאית - אלא מתי וכיצד יוחלט להפעיל אותה. ההכרעה צפויה להיות תלויה בהחלטתו של הנשיא טראמפ - האם להמתין להשלמת פריסת ה"פורד" לעמדת תקיפה, או לפעול עוד קודם לכן. בשלב זה, המסר האמריקני ברור - נוכחות צבאית חסרת תקדים באזור, שמטרתה להרתיע, אך גם להכין את הקרקע לאפשרות של עימות ישיר.