דיווח: נושאת המטוסים הגדולה בעולם בדרך למזרח התיכון

סוכנות הידיעות AP מדווחת כי נושאת המטוסים הגדולה בעולם, USS Gerald R. Ford, קיבלה הוראה להפליג מהים הקריבי לעבר המזרח התיכון. כך מסר גורם המעורה בתוכניות ביום חמישי (אמש).

המהלך מגיע בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אפשרות של נקיטת פעולה צבאית נגד איראן, על רקע ההסלמה המתמשכת והמתיחות סביב תוכנית הגרעין האיראנית. גורם המעורה בפרטים הבהיר ל-i24NEWS: "נושאת המטוסים פורד תגיע למזרח התיכון, לאיזור פיקוד מרכז האמריקני".

ה-Gerald R. Ford היא נושאת המטוסים המתקדמת ביותר בצי האמריקני, ספינת הדגל של הדור החדש בצי ארה"ב, המסוגלת לשאת עשרות מטוסי קרב, מסוקים ומערכות תקיפה והגנה מתקדמות. פריסתה למזרח התיכון נחשבת לאיתות אסטרטגי משמעותי, הן כהרתעה והן כהיערכות מבצעית אפשרית.

לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בזמן שוושינגטון בוחנת את צעדיה מול טהרן, כאשר ברקע אזהרות בינלאומיות בנוגע להיקף האורניום המועשר שבידי איראן והיעדר גישה של פקחי סבא"א למתקנים מרכזיים.

בשלב זה לא נמסרה הודעה רשמית מפורטת מצד הפנטגון, אך עצם התזוזה של נושאת המטוסים מהקריביים לאזור רגיש כמו המזרח התיכון עשויה להעיד על העלאת רמת הכוננות האמריקנית.

כזכור, רק אתמול, טראמפ אישר את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיו הפנטגון אכן נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון. בחשבונו ברשת Truth Social, טראמפ שיתף את הדיווח בעיתון האמריקני, והוסיף: "הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת".

בדיווח אחד המקורות אמר לעיתון כי נושאת המטוסים תצא לדרכה ככל הנראה מהחוף המזרחי של ארצות הברית. עוד צוין כי נושאת המטוסים "ג'ורג' ה.ו. בוש", משלימה כעת סדרת אימונים מול חופי וירג'יניה - וייתכן כי תאלץ לזרז את סיומן.

הדיווח והאישור של טראמפ, מגיע זמן קצר לאחר תום פסגת נתניהו-טראמפ. בתום הפגישה כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו TruthSocial: "זו הייתה פגישה טובה מאוד, לא הושג שום דבר סופי מלבד התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה".