טראמפ מאשר: נושאת מטוסים נוספת בדרך למזרח התיכון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר היום (חמישי) את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיו הפנטגון אכן נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון. בחשבונו ברשת Truth Social, טראמפ שיתף את הדיווח בעיתון האמריקני, והוסיף: "הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת".

במידה ונושאת המטוסים האמריקנית השנייה תגיע, היא תצטרף לנושאת המטוסים לינקולן שכבר נמצאת באזור ותספק לאמריקנים יכולות עוצמתיות במיוחד במקרה של מערכה עם איראן.

בדיווח אתמול אחד המקורות אמר לעיתון כי נושאת המטוסים תצא לדרכה ככל הנראה מהחוף המזרחי של ארצות הברית. עוד צוין כי נושאת המטוסים "ג'ורג' ה.ו. בוש", משלימה כעת סדרת אימונים מול חופי וירג'יניה - וייתכן כי תאלץ לזרז את סיומן.

הדיווח והאישור של טראמפ, מגיע זמן קצר לאחר תום פסגת נתניהו-טראמפ. בתום הפגישה כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו TruthSocial: "זו הייתה פגישה טובה מאוד, לא הושג שום דבר סופי מלבד התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה".