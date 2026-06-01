איראן הודיעה היום (שני) כי היא החליטה להפסיק את המשא ומתן עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. בנוסף, איראן סוגרת את הורמוז ומפעילה את חזית באב אל מנדב בתימן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהודעה מטעמם נמסר כי הם מפסיקים את "חילופי המסרים עם ארצות הברית במחאה על פשעי הציונים בלבנון". לטענתם הם מפסיקים את המשא ומתן מכיוון שלבנון הייתה חלק מתנאי הפסקת האש, שהופרה בכל החזיתות.

באיראן קוראים להפסקה מיידית של התקיפות בעזה ובלבנון ושצה"ל יסוג מהשטחים בלבנון - וכי עד שעמדתם לא תתקדן, לא תתקיימנה שיחות.

בנוסף, באיראן החליטו לחסום לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, בהן מצר באב אל-מנדב בתימן, במטרה "להעניש את הציונים ואת תומכיהם".