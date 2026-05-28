"המפתח עדיין אצלנו": זכות השיבה ממשיכה לעמוד בלב הסכסוך הישראלי-פלסטיני

כמעט 80 שנה אחרי מלחמת העצמאות, סוגיית הפליטים הפלסטינים ממשיכה להיות אחת מנקודות המחלוקת הנפיצות והמורכבות ביותר בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לפי ההערכות, מספר הפליטים הפלסטינים שנמלטו או עזבו את בתיהם ב-1948 עמד על כ-700 אלף. אלא שבניגוד למשברים אחרים בעולם, מעמד הפליטות הפלסטיני עבר בירושה גם לילדים, לנכדים ולנינים, וכיום הפלסטינים מדברים כבר על כשישה מיליון פליטים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הנושא אינו נתפס רק כבעיה הומניטרית או כלכלית, אלא כסוגיה לאומית וזהותית. "אם אני מאבד את המפתח, זה כמו לאבד את פלסטין כולה", אומר אחד הפלסטינים, בהתייחסות למפתחות הבתים שנשמרו במשך דורות כסמל לזכות השיבה.

גם מחנות הפליטים עצמם השתנו לחלוטין עם השנים. רבים מהם כבר אינם מזכירים מחנות אוהלים, אלא שכונות צפופות ואף ערים של ממש עם בניינים רבי-קומות, חשמל ותשתיות. למרות זאת, בקרב רבים מהפלסטינים תחושת הפליטות לא נעלמה. "זה לא עניין סוציו-אקונומי, זה פוליטי", מסביר פעיל פת"ח סאמר סינג'לאווי.

במקביל, נשמעים גם קולות פלסטיניים שמודים כי חזרה של מיליוני פליטים לערים בישראל אינה ריאלית. בכירים פלסטינים לשעבר ואנשי ציבור דיברו לאורך השנים על פתרונות של שיבה סמלית, פיצויים או הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

אלא שבפועל, השיח הציבורי הפלסטיני עדיין ממשיך להיאחז בזכות השיבה כעיקרון יסוד. "אין פשרה, אין ויתור, אין מיקוח", אמר בעבר יאסר ערפאת, אמירה שממשיכה להדהד גם כיום בקרב רבים בחברה הפלסטינית.