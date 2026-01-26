ככל שמתקדמים הימים, ארה"ב ממשיכה לקדם כוחות רבים לאיזור המזרח התיכון. נושאת המטוסים לינקולן, עם קבוצת התקיפה שלה, הגיעה לאיזור פיקוד מרכז האמריקני כשהמטרה היא לתת לנשיא טראמפ את כל היכולות והאפשרויות לקראת ההכרעה: איך לפעול נגד איראן.

אחת הבעיות בבוא הנשיא טראמפ איך לתקוף היא העובדה שכרגע אין הפגנות של מתנגדי משטר באיראן, מה שמעלה את השאלה - האם יש פעולה שיכולה לגרום להפלת המשטר גם כשאין הפגנות. הנשיא טראמפ ביקש על פי הדיווחים פעולה ממוקדת ומשמעותית - מה שמראה כי אין לנשיא האמריקני רצון להיכנס ללחימה מתמשך.

בין האפשרויות שנבחנות היא פגיעה במתקני הבסיג', באישים שהורו על רצח והדיכוי האכזרי של ההפגנות. חלק משערים שיתכן והנשיא ינסה לפגוע במנהיג העליון חמינאי. אבל האם יתכן שהנשיא כלל לא יבחר באופציה צבאית? ל-i24NEWS נודע כי הממשל בוחן את האפשרות להטיל מצור ימי על איראן שימנע ממנה לייצא נפט. הנשיא כבר נקט בצעד שכזה מול משטר מאדורו בונצואלה וכמה שבועות אחרי - יצא טראמפ למבצע ללכידת הנשיא מאדורו ורעייתו.

היתרונות של מבצע שכזה ברורים: כשאין אפשרות להפיל את המשטר כיוון שאין הפגנות - לחץ כלכלי מסיבי יכול לעודד הפגנות ולזעזע שוב את המשטר מבפנים.

ואולי זה לא הסוף של גל ההפגנות? בעוד מספר ימים יציינו אלפי איראנים, ואולי אף יותר, שקרוביהם וחבריהם נרצחו בדיכוי האכזרי של המהומות של היום ה40 למותם - "יום הארבעין" בדת השיעית. במקרה של מאסה אמיני, שהוכתה למוות על כך שלא לבשה חיג'אב כראוי, המהומות ביום ה40 היו משמעותיות הרבה יותר ביום הזה ולכן אולי ההפגנות ומהומות יחזרו בתוך לא הרבה זמן.

כזכור, המתיחות במזרח התיכון עולה בהדרגה, כאשר כל העיניים נשואות להיערכות אפשרית לתקיפה אמריקנית באיראן. על פי דיווחים אחרונים, מספר ההרוגים במהלך גל המחאות באיראן עשוי לעבור את ה-30,000, בעוד שכוחות הביטחון האיראניים ממשיכים לדכא את המחאות האזרחים ביד קשה. המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מאנאי, הורה לכוחות הביטחון לירות במפגינים, ותגובות בינלאומיות כמעט ולא נשמעו לנוכח הטבח.

הכוחות האמריקניים באזור כבר נפרסו עם נושאת המטוסים "לינקולן" וקבוצת התקיפה שלה, כאשר הם מתקרבים למפרץ עומאן. חיל האוויר האמריקני החל בתרגיל רחב היקף במזרח התיכון, והפריסה הצבאית באזור מהווה את אחת הגדולות ביותר מאז מבצע "עם כלביא". מקורות אמריקניים טוענים כי המוכנות המבצעית גבוהה מאוד, כשההכנות לתקיפה באיראן תלויות רק בהחלטת הנשיא טראמפ.

מנגד, איראן ממשיכה לאיים על כל תוקפן, כשהדובר של משרד החוץ האיראני מדגיש כי תנועת הכוחות האמריקניים לא מפחידה את המדינה. למרות זאת, המצב הפנימי באיראן קשה: האינטרנט עדיין לא חזר לפעולה, כמו שהובטח, והנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן, המפוקח בביקורת על המשטר, מדגיש כי המטרה העליונה שלו היא דאגה לעם, על רקע המשבר ההומניטרי.

הדריכות במזרח התיכון בשיאה, וכולם ממתינים להוראת הנשיא טראמפ בנוגע להמשך הצעדים הצבאיים. כל הגורמים שותפים להרגשה כי ההוראה למתקפה על איראן יכולה להגיע בכל רגע, וכי המהירות שבה יושלמו הכוחות האמריקניים באזור היא אינדיקציה לאפשרות הקרובה של פעולה צבאית.