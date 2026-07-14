חילופי המהלומות ההדדי בין ארצות הברית לאיראן התחדש בימים האחרונים, ואחרי שהאיראנים חסמו את מצרי הורמוז לתנועת ספינות, ארצות הברית ביצעה שלושה לילות רצופים של תקיפות במקומות אסטרטגיים. אתמול (שני) פרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) כי לראשונה אי פעם, הצבא השתמש ב"ספינות מתאבדות" בתקיפה בנמל איראני.

בהודעה נכתב כי שלושה כלי שיט בלתי מאויישים (USV) מדגם קורסאייר פגעו בנמל בבסיס חיל הים בנדר עבאס שבאיראן בליל יום ראשון. "זו הפעם הראשונה שכוחות אמריקאים משתמשים בספינות בלתי מאויישות בפעולות לחימה", נכתב בהצהרה.

בסרטון התקיפה נראים כלי השיט פוגעים בצוללת במתקן לתחזוקת ספינות וצוללות בחיל הים. "התקיפות פגעו ביכולת של איראן לתקוף ספינות מסחר", נמסר.

בפוסט נפרד ברשתות החברתיות, חברת Saronic Technologies, שבסיסה בטקסס, אישרה כי הספינות הם דגם Corsair שלה, מדובר בכלי שיט באורך 7 מטרים עם מהירות מרבית של 64 קמ"ש וטווח של יותר מ-1,600 קילומטרים.

חילוץ הטייסים האמריקאים

למרות שמדובר בשימוש האמריקאי הראשון בספינות מתאבדות בתקיפה, ביוני נעשה שימוש בספינה כדי לחלץ טייסים של צבא ארה"ב שמסוק האפאצ'י שלהם הופל על ידי רחפן איראני מעל המפרץ הפרסי, כך אישרה חברת Saronic בפוסט ברשתות החברתיות.