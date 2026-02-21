עותק של מדריך הסגנון של רשת "אל-ג'זירה" אשר הגיע לידי ה"וושינגטון פרי ביקון" חושף כי הערוץ אוסר על כתביו לתאר ארגונים כמו אל-קאעידה, דאעש ובוקו חראם כקבוצות "טרור", "קיצוניות" או "אסלאמיסטיות".

המדריך מנחה את הצוות להשתמש במונחים המוגדרים כניטרליים יותר, דוגמת "לוחמים" או "קבוצות חמושות".

בחודש שעבר צילם ושידר ערוץ "אל-ג'זירה" הקטארי כתבה בשטחה המונציפלי של העיר ירושלים ואף תיעד שיח עם שוטרים, שתהו לפשר מעשי הצוות אך המשיכו ללא נקיטת צעדים - זאת על אף האיסור בחוק.

תוקפו של "חוק אל-ג'זירה" המקורי פג בחודש דצמבר האחרון עם סיום מצב החירום בעורף. עם זאת, חוקק לאחרונה חוק מעודכן ורחב יותר שנכנס לתוקף לפני כשלושה שבועות. החוק החדש מאפשר גם למשטרת ישראל לגבש חוות דעת בנושא ומחיל את מגבלות השידור גם על שטחי יהודה ושומרון.