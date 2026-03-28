צה"ל חיסל היום (שבת) את עלי חסן שועייב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה, שפעל במשך שנים תחת כסות של עיתונאי ברשת "אל-מנאר". החיסול מנטרל ציר מרכזי ששימש להעברת מיקומים של כוחות צה"ל בדרום לבנון ובקו הגבול ישירות ליחידות המבצעיות של הארגון, תוך ניצול ציני של חופש העיתונות במרחב הלחימה.

שועייב לא הסתפק בדיווחים תקשורתיים, אלא עמד בקשר רציף עם פעילי שטח של חיזבאללה. לפי נתוני המודיעין שנחשפו, הוא פעל באופן עקבי לחשוף את פריסת כוחות צה"ל בדרום לבנון, גם במהלך מבצע "שאגת הארי". פעילותו הפכה לחלק בלתי נפרד מהמערך המבצעי של חיזבאללה, כשהוא משמש למעשה כ"עיניים" של הארגון בקו המגע.

מעבר לפעילות האיסוף, שועייב שימש כלי מרכזי במערך הלוחמה הפסיכולוגית של הארגון. הוא הפיץ חומרי תעמולה מטעם חיזבאללה ופעל להסתה שיטתית נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

בצה"ל מבהירים כי השימוש במסווה עיתונאי לביצוע פעולות טרור הוא הפרה בוטה של הדין הבינלאומי, וכי הצבא ימשיך לפעול נגד כל מחבל שלוקח חלק במערכה המנוהלת בחסות איראנית, ללא קשר ל"תפקיד" האזרחי שהוא מתיימר למלא.

דובר צה"ל

רשת "אל-מנאר", בה הועסק שועייב, מוכרת על ידי ארצות הברית ומדינות נוספות כזרוע התעמולה הרשמית של חיזבאללה ואף הוכרזה בעבר כישות טרור. חשיפת זהותו האמיתית של שעיב כאיש מודיעין ב"כוח רדואן" מחזקת את הטענות הישראליות על הטשטוש המוחלט שיוצר הארגון בין אוכלוסייה אזרחית ותפקידים מקצועיים לבין פעילות צבאית התקפית.