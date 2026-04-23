אחרי המלחמה עם איראן: האם טורקיה היא החזית הבאה של ישראל?

המבצע הישראלי-אמריקני באיראן הצית מחדש את זעמו של ארדואן. בעוד הטילים רועמים, הנשיא הטורקי כבר סימן אשמים: נתניהו וישראל. מבחינתו, מדובר בהבערה מכוונת של המזרח התיכון, עליה ירושלים עתידה לשלם מחיר כבד.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אבל מאחורי הרטוריקה מסתתר פחד אסטרטגי עמוק. אנקרה מעדיפה איראן חלשה אך יציבה; נפילת האייתולות תבטל את המונופול הטורקי מול המערב ותפתח את "תיבת הפנדורה" הכורדית. עבור ארדואן, הצלחה של התקוממות כורדית באיראן היא איום ישיר על שלמותה של טורקיה עצמה.

הלקחים מהמערכה כבר נכתבים בדם ובפלדה. טורקיה מאיצה את פיתוח הטילים הבליסטיים "טייפון" ומפסיקה להתנצל על שאיפותיה הגרעיניות. העליונות המודיעינית והטכנולוגית שהפגינה ישראל היא קריאת השכמה מדאיגה עבור הטורקים, שמנסים כעת לסגור פערים צבאיים ולבסס הרתעה עצמאית.

היחסים בין ירושלים לאנקרה הידרדרו לשפל חסר תקדים. מהשוואות להיטלר ועד שלילת הלגיטימיות של "הפרויקט הציוני" - הקווים האדומים נחצו. כשישראל מפגינה יד חופשית ופועלת בכלל המרחב, ארדואן חושש מהיום שבו הוא עצמו יהפוך ליעד הבא.