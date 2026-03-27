ה"פייננשל טיימס" הבריטי מדווח הבוקר (שישי) כי באיחוד האמירויות פועלים לקידום הקמת כוח ימי רב-לאומי לפתיחה מחדש של מצרי הורמוז.

המדינה המפרצית הבהירה לבעלות בריתה במערב כי היא מוכנה לפרוס את חיל הים שלה כחלק מהתוכנית לפתיחת המצר, וכעת היא פועלת על מנת לגייס תמיכה מצד בעלות בריתה והאו"ם בפתיחת קואליציה שתבטיח מעבר בטוח של ספינות במצרים.

גורם המעורה בפרטים אמר לפיינשל טיימס: "המוקד הוא יצירת כוח בינלאומי רחב ככל האפשר. זה לא עניין של לצאת למלחמה עם איראן". עד כה רק בחריין תמכה בתוכנית, בעוד מדינות אחרות עדיין שוקלות את צעדיהן בעניין.

שר בכיר באיחוד, סולטן אל־ג'אבר, שדן בנושא עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס בוושינגטון השבוע, אמר כי "איראן מחזיקה את הורמוז כבני ערובה, וכל מדינה משלמת את הכופר - בתחנת הדלק, בסופרמרקט ובבית המרקחת".

השבוע דווח כי סעודיה ואיחוד האמירויות מתקרבות להחלטה להצטרף באופן פעיל ללחימה נגד איראן, זאת בעקבות מתקפות טילים וכטב"מים איראניים שפגעו במתקני אנרגיה ובבירה הסעודית ריאד, ומאיימים על יציבותן הכלכלית.

בתוך כך, בארצות הברית שוקלים כעת לשלוח כ-10,000 כוחות קרקעיים נוספים למזרח התיכון, זאת בנוסף ל-5,000 חיילי המארינס והצנחנים של הדיוויזיה ה-82 שכבר עושים את דרכם לאזור. הדיווח מגיע לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על כוונתו לפתוח את מצרי הורמוז, עם או בלי בעלות בריתה של ארצות הברית.