היסטוריה אווירית בשמי טהרן הבוקר (רביעי) כשמטוס קרב של חיל האוויר הפיל מטוס קרב איראני. זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35.

טייס קרב של חיל האוויר הישראלי עלה לגיחה שגרתית, במהלכה זיהה את המטוס האיראני, מסוג יאקובלב יאק-130תוצרת רוסית. התפתח קרב אוויר-אוויר, שבסופו כאמור המטוס האיראני הופל. מטוס ה-F35 לא נפגע.

רשתות חברתיות

לראשונה מזה 40 שנה

בפעם האחרונה שבה חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס הייתה ב־24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון. בקרב זה מטוס F-15 "בז" של חיל האוויר הפיל שני מטוסי MiG-23 סוריים. עם זאת, בשונה מ-85', הפעם לא היה כאן קרב שווה - האיראניים הציגו מטוס שמיועד לאימון מול פלא הטכנולוגיה האווירי.

מטוס אימונים פשוט: זהו כלי הטיס האיראני שה-F35 הפיל

יאקובלב יאק-130 הוא מטוס אימון ותקיפה קל סילוני דו-מנועי מתקדם המשמש כמטוס האימון העיקרי של טייסי הקרב בחיל האוויר הרוסי. המטוס פותח בתחילת דרכו בשותפות עם חברת אלניה איירמאקי.

פיתוח המטוס החל בשנת 1991 עקב דרישה של הממשל הסובייטי למטוס אימון סילוני המיועד להחליף את מטוסי ה-L-29 דלפין וה-L-39 אלבטרוס המזדקנים. חמישה משרדי תכנון הגישו הצעות, מתוכם יאקובלב ומיג נבחרו.

התפרקותה של ברית המועצות השאירה את התוכנית ללא ממון ולכן שתי החברות חיפשו שותפים אירופאים. בשנת 1993 יאקובלב חתמה יחד עם חברת אלניה איירמאקי על הסכם פיתוח משותף של המטוס בשם Yak/AEM-130. טקס גלילת המטוס התקיים ביוני 1995 והמטוס המריא לטיסת הבכורה שלו ב-25 באפריל 1996.

בשנת 2000 הבדלים בין שתי החברות הביאו לפירוק השותפות. חברת אלנייה איירמאקי שילמה 77 מיליון דולר לשרטוטים של המטוס, אשר העיצוב האווירודינמי שלו בוצע על ידי יאקובלב. אלניה איירמאקי המשיכה לפתח את גרסתה שהפכה ל-M-346 מאסטר.

ב-10 באפריל 2002 חיל האוויר הרוסי הכריז שה-יאק-130 זכה בתחרות על מטוס האימון המתקדם של חיל האוויר, חלקית בגלל היכולת של היאק לשמש כמטוס תקיפה קל.