התוכנית ל"מבצע מטורף" - שאיראן הוציאה לפועל במלחמה עם ישראל

גורמים איראניים פיתחו תוכנית מלחמה בשם "מבצע מטורף", זאת לאחר סיום מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון בין איראן לבין ארצות הברית וישראל, כך לפי דיווח הלילה (ראשון) בניו יורק טיימס.

על פי הדיווח, במהלך המבצע תקפו ארצות הברית וישראל מתקני גרעין איראניים וחיסלו דמויות מפתח בתוכנית הגרעין של טהראן. בעקבות זאת, הנהגת איראן העריכה כי סבב לחימה נוסף הוא כמעט בלתי נמנע והחלה להיערך להסלמה רחבה.

לפי שישה גורמים איראניים, המנהיג העליון חמינאי הורה להכין צעדים שיציתו את המזרח התיכון במקרה של מתקפה נוספת על איראן, ובמיוחד אם הוא עצמו יחוסל. כחלק מההיערכות הוא מינה ארבע שכבות של יורשים למפקדים צבאיים ולבכירים בממשל, במטרה למנוע ואקום שלטוני בזמן מלחמה.

מטרת התוכנית הייתה להפוך כל מלחמה עם איראן ליקרה במיוחד לא רק עבור ישראל וארצות הברית, אלא גם עבור מדינות ערב והמערכת הכלכלית האזורית והעולמית, כולל תחומי האנרגיה, התיירות, התחבורה והספנות.

התוכנית כללה שלושה שלבים עיקריים: תקיפות נגד ישראל, תקיפת בסיסים צבאיים אמריקניים במדינות ערב ופגיעה במטרות אזרחיות במדינות ערב, כמו שדות תעופה, בתי מלון ושגרירויות שבהן שוהים אזרחים אמריקאים.

מהדי מוחמדי, יועץ בכיר ליו"ר הפרלמנט האיראני, אמר כי האסטרטגיה נועדה להרחיב ולהאריך את המלחמה: "אנחנו יודעים שאמריקה מודאגת מאוד ממלחמה אזורית… התוכנית שלנו היא להרחיב את טווח המלחמה ולהאריך את זמנה".

לפי הדיווח, איראן יישמה את שלושת שלבי התוכנית בתוך ימים ספורים מתחילת העימות.