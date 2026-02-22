ח"כ ניסים ואטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון, איים הערב (ראשון) על איראן: "להם יש שטיחים פרסים - לנו יש מפעל טקסטיל".

בראיון ל"זירת החדשות", אמר חבר הכנסת כי "גם לנו יש כלים שעוד לא השתמשנו בהם. אף אחד לא רוצה לנסות אותנו, לא האיראנים ולא אף אחד. אנחנו נשתמש בנשק אם נרגיש מאוימים עד כדי איום קיומי, ישראל תשתמש בנשק שלא השתמשה בו עד היום".

ביום חמישי הקרוב יתחדשו שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן בז'נבה, כאשר את הצד האיראני ייצג שר החוץ עראקצ'י, ומהצד האמריקני יגיעו וויטקוף וקושנר. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי צפוי גם כן להשתתף, לאחר שהשתתף בסבב הקודם.

ההצעה האיראנית צפויה לעבור לאמריקנים לפני השיחות ביום חמישי, כך שקיים תרחיש לפיו האמריקנים לא יחדשו את השיחות בעקבות דחיית ההצעה האיראנית.

במקביל דווח ב"רויטרס" כי איראן מציעה ויתורים חדשים מאז סיום השיחות בשבוע שעבר. גורם רשמי אמר כי טהרן תשקול ברצינות שילוב של שליחת מחצית מהאורניום המועשר ביותר שלה לחו"ל, דילול השאר והשתתפות ביצירת שותפות העשרה אזורי.