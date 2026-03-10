שר החוץ של איראן: "לא חושב ששיחות עם ארה"ב יהיו שוב על הפרק"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, תקף היום (שלישי) בחריפות את ארצות הברית ואמר כי אינו סבור ששיחות נוספות בין הצדדים יעמדו שוב על הפרק.

לדבריו, לטהרן יש "ניסיון מר מאוד" מהדיאלוג עם וושינגטון. "הם הבטיחו לנו שאין להם שום כוונה לתקוף אותנו", אמר. "אפילו אחרי שאמרו שעשינו התקדמות גדולה, הם עדיין החליטו לתקוף אותנו".

כזכור, שבוע שעבר סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, חשף פרטים מחדרי המשא ומתן עם איראן: "אני וג'ארד קושנר הסתכלנו על עצמנו נבוכים, האיראנים באמת יעשירו את כל האורניום הזה". בין היתר, וויטקוף אמר שהאיראנים הודו בפניו כי עם האורניום שברשותם הם יכולים ומתכוונים לייצר לא פחות מ-11 פצצות גרעין.

"במשך שלושה ימים של משא ומתן, שלוש פעמים נפרדות, האיראנים אמרנו לנו שיש להם את הזכות הבלתי מעורערת להעשיר את כל הדלק הגרעיני שברשותם. ככה הם פתחו את המשא ומתן", אמר וויטקוף בריאיון לרשת Fox News.

"אנחנו כמובן, ענינו שהנשיא מרגיש שיש לנו את הזכות הבלתי מעורערת לעצור אתכם במקום", הוסיף, "לאחר מכן הם המשיכו ואמרו שיש עוד דברים מעבר לזכות הבלתי מעורערת להעשיר, שזו תהיה רק נקודת ההתחלה שלהם. ג'ארד ואני פשוט הסתכלנו על עצמנו נבוכים ואמרנו, 'זה באמת הולך לקרות עכשיו'".

"דנו איתם על 10 שנים קדימה ללא העשרה כלל ואנחנו נשלם עבור הדלק הגרעיני וזה נדחה על הסף", הוא אמר, "זה מה שגרם לנו להבין באותו רגע שלא היה להם שום רעיון לעשות משהו אחר מלבד להעשיר את האורניום שלהם למטרת נשק גרעיני".

עוד דווח כי שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, החל לצעוק על ויטקוף לאחר שהמשלחת האמריקאית הציגה את דרישתה שאיראן לא תעשיר אורניום בעשר השנים הקרובות במהלך השיחות שהתקיימו ביום חמישי האחרון בז'נבה, שמטרתן למנוע מלחמה, כך דיווחה NBC News, בציטוט בכיר בממשל טראמפ.

"אם אתה מעדיף, אני יכול לעזוב", השיב ויטקוף, על פי הדיווח. לאחר מכן, המשלחת האמריקאית דיווחה לנשיא דונלד טראמפ על מה שקרה. טראמפ היה "מופתע", צוטט הפקיד הבכיר בדיווח.