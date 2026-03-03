וויטקוף חושף פרטים מטלטלים מהמו"מ: "האיראנים יכלו לייצר 11 פצצות גרעין"

"אני וג'ארד קושנר הסתכלנו על עצמנו נבוכים, האיראנים באמת יעשירו את כל האורניום הזה": כך חשף הלילה (שלישי) סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, מחדרי המשא ומתן עם איראן. בין היתר, וויטקוף אמר שהאיראנים הודו בפניו כי עם האורניום שברשותם הם יכולים ומתכוונים לייצר לא פחות מ-11 פצצות גרעין.

"במשך שלושה ימים של משא ומתן, שלוש פעמים נפרדות, האיראנים אמרנו לנו שיש להם את הזכות הבלתי מעורערת להעשיר את כל הדלק הגרעיני שברשותם. ככה הם פתחו את המשא ומתן", אמר וויטקוף בריאיון לרשת Fox News.

"אנחנו כמובן, ענינו שהנשיא מרגיש שיש לנו את הזכות הבלתי מעורערת לעצור אתכם במקום", הוסיף, "לאחר מכן הם המשיכו ואמרו שיש עוד דברים מעבר לזכות הבלתי מעורערת להעשיר, שזו תהיה רק נקודת ההתחלה שלהם. ג'ארד ואני פשוט הסתכלנו על עצמנו נבוכים ואמרנו, 'זה באמת הולך לקרות עכשיו'".

i24NEWS

"דנו איתם על 10 שנים קדימה ללא העשרה כלל ואנחנו נשלם עבור הדלק הגרעיני וזה נדחה על הסף", הוא אמר, "זה מה שגרם לנו להבין באותו רגע שלא היה להם שום רעיון לעשות משהו אחר מלבד להעשיר את האורניום שלהם למטרת נשק גרעיני".

עוד דווח כי שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, החל לצעוק על ויטקוף לאחר שהמשלחת האמריקאית הציגה את דרישתה שאיראן לא תעשיר אורניום בעשר השנים הקרובות במהלך השיחות שהתקיימו ביום חמישי האחרון בז'נבה, שמטרתן למנוע מלחמה, כך דיווחה NBC News, בציטוט בכיר בממשל טראמפ.

"אם אתה מעדיף, אני יכול לעזוב", השיב ויטקוף, על פי הדיווח.

לאחר מכן, המשלחת האמריקאית דיווחה לנשיא דונלד טראמפ על מה שקרה. טראמפ היה "מופתע", צוטט הפקיד הבכיר בדיווח.

עוד חשף וויטקוף: "שני מנהלי המשא ומתן האיראנים אמרו לנו ישירות, ממש בלי בושה, שהם שולטים ב-460 קילוגרמים של 60% והם מודעים לכך שיכולים לייצר 11 פצצות גרעין. זו הייתה העמדה הראשונית במשא ומתן שלהם. הם היו גאים בזה. הם גם היו גאים בכך שהם התחמקו מכל מיני פרוטוקולי פיקוח כדי להגיע למקום שבו הם יכלו לייצר לעצמם בעתיד 11 פצצות גרעין".

לאחר מכן סיכם את המשא ומתן בתחושת אכזבה: "זה היה טיפשי, הם ניסו להכריח אותנו להסכים לתנאים שלהם. הנשיא טראמפ שלח אותנו לראות אם הם רציניים. אבל זה היה די ברור שאי אפשר לעשות עסקה איתם כבר בסוף הפגישה השנייה. הגענו לפגישה השלישית מתוך רצון טוב, והם רצו שנשדר אופטימיות. הפגישה הזו ממש לא הייתה אופטימית".