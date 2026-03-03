חשבתם שישראל וארה"ב מתואמות? גם איראן תכננה הכל מראש

לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", המשטר האיראני הוציא לפועל תוכנית שגובשה על ידי המנהיג העליון שחוסל עלי חמינאי ומפקדיו הבכירים, שמטרתה לזרוע כאוס ברחבי המזרח התיכון, זעזוע בשווקים העולמיים ולהעלות את סף הלחץ על ארצות הברית וישראל לעצור את פעולותיהן.

על פי גורם מתוך המשטר, חמינאי ועוזריו החלו לעבוד על תוכנית "מפורטת" לאחר מבצע "עם כלביא", למקרה ותהיינה תקיפות נוספות עתידיות כנגד איראן. התוכנית כללה תקיפות על מתקני אנרגיה ופגיעות שיגרמו לשיבושים בתנועה האווירית באזור, בדומה לנעשה בימים אלה.

אותו גורם איראני ציין כי "במהלך המבצע ביוני הפקודות הגיעו מהדרגים הגבוהים ביותר, אך כעת הכוחות בשטח כבר יודעים מה עליהם לעשות, תוך תיאום מלא עם מרכז הפיקוד".

הפעם, מעריכים כי איראן שיגרה לעבר איחוד האמירויות כמות כמעט זהה של כטב"מים וטילים, אם לא יותר, מזו ששיגרה לעבר ישראל, מה שהביא עד כה למותם של שלושה בני אדם. הגורם מציין כי פעולות התגמול, הכוללות פגיעה ביעדים כגון מלונות בדובאי, "הופכות כל מיקום המארח אמריקנים לבלתי בטוח, ואף אחד לא ירצה לשהות שם".

הוא הוסיף כי שכנותיה העשירות בנפט של איראן במפרץ יתמודדו כעת כולן עם "סיכון השקעות מוגבר". "משקיעים יגידו להן: אתן קרובות לאיראן, ובכל רגע עלול לנחות טיל במרכז המדינה שלכן", אמר הגורם.

עוד ציין הגורם כי הוא מאמין שחמינאי בן ה-86 ציפה להיהרג ולמות כשהיד, ולכן נשאר במתחם שלו בטהרן יחד עם בני משפחתו למרות האיום הממשמש ובא של תקיפה. משמעות הדבר הייתה נקיטת אמצעים שיבטיחו כי המשטר יוכל להמשיך להקרין יציבות מבית ולהחריף את תגובתו למתקפות האמריקניות והישראליות.